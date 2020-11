Byder fremtiden på en bæredygtig omstilling i modeindustrien?

SPONSORERET INDHOLD: Klima, bæredygtighed og økologi er tre hotte emner i dag. De er omdiskuteret i mange forskellige formater, og det hele finder tilbage til klimaets hårde kår i en verden fyldt med fabrikker og forurening. Det har sat krav til forskellige industrier, der er blevet nødsaget til at tænke ud af boksen for at ramme ind i en mere bæredygtig tendens.

Men særligt modeindustrien har været omdiskuteret, når det kommer til bæredygtighed. For med store fabrikker og miljøskadelige materialer står branchen over for en stor udfordring. Spørgsmålet er nemlig, om vi kan regne med, at modeindustrien omstiller sig til at tænke på bæredygtighed i fremtiden?

Bæredygtigt og økologisk tøj vinder frem

Selvom det kræver tilløb for mange brands inden for modebranchen at komme med på den grønne omstilling, ser vi en stigende tendens til, at flere vælger at sætte bæredygtighed og økologi forrest. Det gælder særligt for nyere brands, der bruger det som en kerneværdi i deres virksomhed.

I dag er der derfor gode muligheder, hvis du vil købe økologisk tøj til mænd, kvinder og børn. Det samme gælder for bæredygtigt tøj, hvorunder økologiske materialer typisk finder sin plads. Og der er god grund til, at flere og flere vælger at tage det til sig. Langt flere vælger efterhånden deres tøj med omhu, og hvor særligt bæredygtighed bliver et vigtigt aspekt i deres valg.

Less is more kan imødekomme modeindustriens dilemma

Generelle trends og tendenser i samfundet er noget af det, der er med til at sætte fokus på specifikke brands og områder inden for mode. I de senere år har konceptet ‘less is more’ vundet indpas i mange danskeres hjem. Det handler nemlig om at nøjes med mindre i hverdagen – både når det kommer til tøj, interiør og meget andet.

Konceptet har banet vejen for mere opmærksomme danskere, der tager deres tøjforbrug op til overvejelse. Derfor vælger mange at prioritere luksusprodukter frem for de billigere alternativer for at mindske deres klimaaftryk.

Og det har brudt op med et stort dilemma for mange i modeindustrien. En bæredygtig produktion og andre materialer vil typisk betyde højere priser på de forskellige kollektioner. Men i og med at mange vælger kvalitet frem for kvantitet, har det muliggjort denne ændring.

Fokus på miljøbevidsthed i modeverdenen

Selvom mange brands gerne vil være med til at gøre en indsats i kampen mod klimaforandringer, er det en hård og sej kamp. Tilbage i 2019 fokuserede Copenhagen Fashion Week på et mere miljøfokuseret modebillede, hvor bæredygtighed var i centrum. Det kommer i kølvandet på FN’s offentliggørelse af, at modeindustrien står for 20 procent af verdens spildevand og 10 procent af den globale CO2-udledning.

Men når det kommer til fast fashion, står modebranchen imidlertid over for en udfordring. Danskerne vil med tiden vælge de hurtige modetendenser fra til fordel for de klassiske køb, der kan holde i mange sæsoner. Det bæredygtige fokus er blevet taget til sig af mange, men der er stadigvæk lang vej for modebranchen, før de dropper store masseproduktioner og materialer, der skader miljøet. Der hersker dog ingen tvivl om, at miljøbevidstheden bliver større og større.