Da Merete gemte melboller i en brun træskuffe

Merete Brudholm var en af de første i Danmark, der blev ramt af polio. Hun har altid klaret sig selv og kører selv bil og går til svømning flere gange om ugen. Foto: Anja Berth

75-årige Merete Brudholm fra Egebjerg var en af de første herhjemme, der fik polio og som fem-årig blev indlagt helt alene på Blegdamshospitalet. Det har dog ikke stået i vejen for et rigt og sjovt liv med både succes og masser af kærlighed.

Af Anja Berth

Hun havde lige lært at sjippe baglæns. Hun var fire trekvart år og ret stolt af, at hun nu ikke blot kunne sjippe, men sjippe baglæns. Det brugte hun meget tid på i Maltagade på Amager, hvor hun boede med sin mor og far. Men kort tid efter den nyvundne sejr over sjippetorvet fik hun det dårligt. Ondt i kroppen og høj feber. Til sidst blev hun indlagt.

Merete Brudholm var ramt af datidens epidemi, polio.

Hun lå helt alene i en hospitalsseng på Blegdamshospitalet, der fungerede som epidemihospital. Det hele var gråt i hvidt, og i begyndelsen måtte hendes mor og far, på grund af smittefare, ikke besøge hende, men kunne kigge ind til hende gennem et rundt vindue over døren langt væk fra sengen. En gang imellem kom læger ind med kitler og stak en nål i rygmarven på hende.

Forladthed

”Der var ikke nogen, der talte til mig, jeg havde sådan en følelse af forladthed,” siger Merete Brudholm, der er en af de medvirkende i en ny bog om polioepidemien, Miraklet på Blegdammen.

Mange af hendes barndomsår tilbragte hun på hospitaler og var også på Sankt Joseph. I perioder var hun lam i ryggen, i benet og i maven.

Den dag i dag kan hun ikke lide at være alene. Mærkeligt nok kan hun godt lide suppe med både kød- og melboller, selvom melbollerne var det værste hun vidste, da hun var indlagt.

”Vi fik det hver dag, og jeg gemte dem i kinderne og fik sådan nogle store kinder,” siger hun og spiler kinderne ud, så jeg kan se det. ”Jeg spyttede dem ud i den lille træskuffe i natbordet, og når mine forældre så besøgte mig, smed de det i skraldespanden, så det ikke rådnede,” fortæller hun til Ballerup Bladet.

Selvom Merete Brudholm aldrig har kunnet gå uden stokke, har hun aldrig betragtet sig selv som handicappet.

”Jeg cyklede bare i stedet for,” siger Merete Brudholm.

I dag er hun 75 år og har de seneste 12 år siddet i kørestol, fordi hun brækkede benet tre gange i træk. Knoglerne var blevet skøre af polioen.

Stadig smaskforelsket

I 52 år har hun været gift med Henning, og sammen har de to børn og i alt seks børnebørn. Lige nu er den eneste ærgrelse, at de på grund af corona ikke kan komme til Rom med familien, som planlagt og bestilt.

”Min familie betyder alt for mig. Vi benytter alle lejligheder til at være sammen og fejre et eller andet. Da vi havde guldbryllup for to år siden, var vi alle sammen i New York. Vi vil hellere bruge vores penge nu med børnene end at gemme dem til en arv,” siger Merete Brudholm.

Hun er uddannet lærer og seminarielærer og mødte sin mand, da de begge studerede på Frederiksberg Lærerseminarium.

Han forelskede sig hovedkulds i den skægge og livsglade pige og bekymrede sig ikke over, at hun hverken kunne løbe eller danse.

”Jeg var jo forelsket i hende – det er jeg stadig,” siger Henning og kigger kærligt på sin kone.

Beder om hjælp

Sammen har de skrevet en række undervisningsbøger, især om læsning, som Merete Brudholm er ekspert i. I dag underviser hun stadig lærerstuderende, og hvis hun skal have hjælp til at bære bøger eller komme ind med kørestol, beder hun bare om det.

”De steder, jeg har arbejdet, har jeg bare meddelt: ’nu er jeg ankommet’, og så kom der nogen og åbnede døren og bar mine tasker. Jeg har bare altid spurgt om hjælp – det vil folk gerne. Når jeg er ude at holde foredrag, siger jeg til folk, at hvis de ikke kan se mig, må de flytte sig, for jeg bliver ikke højere.”

Merete Brudholm var en af de første herhjemme, der fik polio. Hendes historie kan man læse mere om i en ny bog, Miraklet på Blegdammen’, der er skrevet af forfatterne Henriette Bendix og Preben Lund, og som handler om datidens epidemi polio. Bogen udkommer 24. november på forlaget Frydenlund.