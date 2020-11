Camilla har uhelbredelig kræft i hjernen – nu har familien startet en indsamling

Camilla Andersen forsøger trods sin tumor i hjernen at have en så normal hverdag som muligt. Men det er svært og nu håber hun på at kunne få dejlige oplevelser med sin familie. Foto: Anja Berth

Camilla Andersen fik konstateret kræft i hjernen for få måneder siden. Tilbage er kun håbet om en behandling i udlandet.

Af Anja Berth

Da hun vågnede, anede hun intet om den knude på størrelse med en golfbold, som netop var fjernet var hjernen.

Det er to måneder siden, at Camilla Andersen blev opereret i hjernen og lægerne fjernede det meste af en tumor.

Trykket i hovedet, der i flere måneder havde generet, var forsvundet, men i stedet kom frygten. For tumoren var ondartet, og herhjemme er der ingen behandlingsform.

Camilla Andersen er 35 år, uddannet SOSU-assistent, gift med Tommy – sammen har de børnene Liam på fem år og Lotus på to år.

Vi møder Camilla Andersen hjemme i den hvide, fine stue i Eskebjerggård i Måløv.

I sofaen sidder Camillas mor og hendes veninde, Pernille. Børnene er i vuggestue og børnehave, og manden har første dag på arbejde efter sygeorlov.

Hun har paryk på, da hendes hår er røget af efter kemobehandling, men hun har ingen smerter.

”Jeg er meget træt hele tiden, jeg har ikke ondt, men får noget medicin, der gør mig meget oppustet, ”siger Camilla Andersen og klapper sig irriteret på maven, der normalt er flad, men nu buler lidt ud.

Tumor på størrelse med golfbold

Det hele begyndte i sommer, hvor Camilla Andersen fik en lille hjerneblødning og blev kørt på hospitalet. Da hun en uge efter kom hjem, fik hun et epileptisk anfald og måtte igen på hospitalet. Her blev hun scannet, og man fandt skygger på hjernevævet.

Først da hun blev opereret, fandt lægerne den tumor, der var på størrelse med en golfbold og som trykkede på Camillas hjerne. Det meste af den blev fjernet, men det, der sidder i vævet, kan ikke fjernes, da det ville gå ud over vitale dele i hjernen.

Forsøde tiden

Hun har netop overstået både kemobehandling og strålebehandling, og der er, siger lægerne, ikke mere at gøre.

Det eneste, man kan, er at give Camilla Andersen livsforlængende medicin, og så håber hun selv på, at en behandling i udlandet kan redde hende.

Derfor har hendes søskende startet en indsamling for at give hende mulighed for måske at få en behandling i udlandet, alternative behandlingsformer eller ’blot’ forsøde livet og give hende og hendes familie gode oplevelser sammen.

”Jeg håber bare sådan, de finder en kur, der kan gøre mig rask,” siger Camilla Andersen.

Ind i mellem har hun svært ved at holde tårerne tilbage, og hun må trøstes af sin mor og veninde.

”Jeg ønsker ikke dette her for nogen – det er forfærdeligt. Jeg forsøger bare at leve et normalt liv med min familie. Jeg vil rigtigt gerne opleve, at min søn begynder i skole, og så vil jeg gerne, hvis man snart må på grund af corona, på en rigtig dejlig ferie med min familie – et sted med varme uden bekymringer. Seychellerne eller Thailand – det kunne jeg godt tænke mig.”

STØT CAMILLA

Hvis du vil støtte Camilla og hendes familie, så gå ind på samlind.dk og søg på ‘Støt Camilla til et længere liv’ https://samlind.dk/indsamling/stoet-camilla-til-et-laengere-liv/

Målet er 250.000 kroner, og der er ind til videre samlet godt 90.000 kroner ind. Det er Camillas familie, der står bag.