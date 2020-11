Lokale patienter skal selv være med i udvikling af ny medicin

Patienter eller sygdomseksperter kommer selv på apoteket, og derfor er det naturligt at man spørger patienterne der, om de vil være med til at udvikle deres egen medicin. Foto: privatfoto

Forsøg Et banebrydende samarbejde mellem Ballerup Kommune, medical- branchen og apotekerne kan være vejen til mere patientinddragelse.

Af Anja Berth

Hvem ved mest om deres egen sygdom? Det gør patienterne selv. Og hvor er det oplagt at spørge patienter, om de vil være med til at udvikle deres egen medicin? På apoteket, hvor de alligevel henter deres medicin.

Det var konklusionen på en virtuel konference ’Ballerup inddrager patienter’, som blev holdt torsdag sidste uge.

Baggrunden for konferencen var et projekt, som Ballerup Bladet omtalte sidste år, og som netop er afsluttet. Helt konkret handlede det om at få patienter med sjældne hudsygdomme til at være med til at udvikle medicinen.

Det er specialestuderende Nina Scheel Andersen, der stod i spidsen for studiet, der var et samarbejde mellem det lokale medicinalfirma Leo Pharma, Ballerup og Skovlunde apoteker samt Business Ballerup.

Formålet med projektet var at inddrage de patienter, der lever med en sjælden hudsygdom i at udvikle ny medicin.

”Patienterne kommer selv på apoteket for at hente medicin, så det er oplagt at rekrutteringen sker gennem netop apoteket, ” sagde Nina Scheel Andersen, da hun på de virtuelle møde fremlagde sit speciale ’Ballerup inddrager patienter’.

Sygdomseksperter

En af deltagerne var landsformand i foreningen FAIM, Foreningen for Autoimmune Sygdomme, Bente Juul, og hun var begejstret for projektet.

”Det har vi kæmpet for i flere år, så jeg vil sige, at det er på høje tid at patienter er med i udviklingen. Der er jo ingen, der ved mere om deres egen sygdom end patienterne selv, så jeg synes, vi skal kalde dem sygdomseksperter,” sagde Bente Buus.

Helt klart gøre det igen

Med til mødet var også apoteker Jacob Lenau fra Skovlunde Apotek, der talte på både Ballerup og Skovlunde Apoteks vegne.

”Det har været spændende at deltage, og det har også åbnet øjnene for apotekets rolle. Selvfølgelig skal vi udlevere medicin, men vi skal i høj grad også lytte, så jeg kunne godt forestille mig at det var noget, vi vil være med til i fremtiden, også med andre patientgrupper,” sagde Jacob Lenau.

Det var Jette Rau fra Business Ballerup, der indledte mødet, og hun glædede sig over samarbejdet mellem kommunens erhverv og patienter, eller sygdomseksperter.

”Vi kan også forestille os, at vi vil inddrage andre

medicinalfirmaer i fremtidige projekter,” sagde Jette Rau.

Umuligt at læse sig til

Vicepræsident i Leo Pharma, Thorsten Thormann, der har været central figur i samarbejdet, var også begejstret over projektet og resultatet af det.

”Meget af den viden, man får gennem sådan et projekt, kan man ikke læse sig til i en bog, fordi det er patienterne selv, der oplever hvordan medicinen virker, og derfor er det afgørende for os, at patienter bliver inddraget, når vi skal udvikle ny medicin,” sagde Thorsten Thormann.