Glæde over nyt fortov

Debat I 2017 fik Birgitte Dahl fra Dansk Folkeparti, fortove langs Ballerup Boulevard igennem på budgettet.

Af Birgitte Dahl og Michael Jensen (O), Medl. af kommunalbestyrelsen

Mange år er gået, men nu står de færdige, til stor glæde for os i Dansk Folkeparti.

Vi er glade for, at de helt bløde trafikanter nu kan færdes trygt på Ballerup Boulevard.

Man kan nu gå fra Malmparken station til Superarenaen, uden at skulle have øjne i nakken, grundet man skulle gå på cykelstien. Hele strækningen fra Tempovej til Lilletoften/Harrestrupvej, er nu blevet sikker for dem der færdes på gåben. Fodgængere skal ikke mere springe til side, når en knallert eller en cykel kommer susende, og derved er sikkerheden væsentligt forbedret på strækningen.

Når Covid-19 har sluppet taget i vores land, og vi igen skal have arrangementer ved Harrestrup Ådal/flyvepladsen, så kan vi byde på ordentlige forhold til de gæster der kommer på gåben.

God tur.