Vil man lukke al handel i Ballerup?

Debat Er de nye parkeringsregler der er gældende ved Ballerup Centret, en ny måde at få centret lukket på?

Af Hugo Poulsen, Møllemosen 34, Måløv

Man har set nye begrænsninger, der gælder for hele butikshandelen i Ballerup.

Der er blevet bygget nye beboelser, uden at der er skabt nye parkeringsmuligheder, plus det har skabt store problemer for butikkerne i Centrumgaden. Vi har på det seneste set flere lukninger af butikker i centret, og det er kun starten på en total nedlukning.

Hvad er det centret skal overleve på ?

Først og fremmest at gøre det let for kunderne at handle i centret. Det kan gøres på flere områder, men først at undersøge hvad forbrugerne ønsker. Vi ved fra undersøgelser, at fri parkering ligger højt på forbrugernes ønsker. Se hvordan et center som Rødovre Centrum reklamerer med altid fri parkering.

Er det meningen, at for at handle i Ballerup Centret, skal man have et stopur med for at tjekke?

Er det meningen, at vi skal gøre en indkøbsoplevelse til en stresset situation, hvor man hele tiden skal passe på tiden, og bede tjeneren i restauranten om at skynde sig med serveringen, fordi det koster ekstra til parkeringen, hvis man ikke overholder tiden?

Er det meningen at det kun er genbrugsbutikker der skal være i Ballerup? Hvorfor gør butikkerne ikke oprør inden det er for sent?

Vi skal handle lokalt og støtte de lokale handlende skrives der, men der skal så også være en grund til det.

Husk, at handle i Ballerup skal være en oplevelse for forbrugerne, ikke kun begrænsninger.