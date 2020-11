Hvad sker der i teknik- og miljøudvalget?

Debat I Ballerup bladet den 10. november kunne vi læse om udkastet til helhedsplanerne om at bygge op til 750 boliger i Jonstruplejren.

Af Nina Braband Seitzberg, Tvendagervej 9, Ballerup

Det er langt fra de oprindelige 300 man hørte på lokale møder med vores borgmester. At man har valgt at kalde området ”Skovby” må være en skrivefejl?

Et sted mellem 2250-2500 mennesker leder tankerne hen på en tætbefolket storby, hvor folk presses ind på få kvadratmeter, ikke just hvad man kan kalde for en Skovby.

På Ballerup kommunes hjemmeside ligger yderligere materiale om ”muligheder for bygninger pletvist i 5 etagers højde”. Der foreligger forslag om at ekspropriere forhaver og fjerne huse for at give plads til trafikken. Samt forslag om at dispensere fra skovbyggelinien. Hvordan man kan mene, at denne udvikling er ”i tæt samspil med den omgivende natur”, som kommunen selv skriver i deres materiale, er mig en gåde.

Jeg køber ikke præmissen om at ”intet er vedtaget endnu”. Man ville ikke lave så meget arbejde på en plan, som man ikke havde en forhåbning om at realisere.

Man kunne forestille sig så uendeligt mange muligheder og løsninger for dette område. Alligevel har man formået at vælge noget, der virker som den ringeste. Det er den dårligste plan for lokalområdet. Det er helt klart det dårligste udfald for natur- og dyreliv!

Måske er det godt for kommunekassen?

Det er svært at se hvorfor teknik- og miljøudvalget virker begejstrede, for det virker ikke til at være positivt modtaget af oplandet. Det er ikke i orden at tromle naturen og borgere på denne måde.

Er det muligt at vores politikere kan komme på andre tanker?

Langt færre boliger og lavere boliger – dét ville være i samspil med natur og øvrige omgivelser.

Stine Rahbek Pedesen (Ø) har som den eneste stemt mod planen, og opfordrer til at man ikke bygger på flere arealer end der er bygninger nu. Vi ønsker at teknik- og miljøudvalget arbejder for en plan som er bæredygtig for lokalområdet.