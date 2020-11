Politisk moonwalk om Jonstruplejren

Debat Jeg troede, at Ballerup var en grøn kommune, hvor politikerne tog hensyn til naturen og tænkte på miljøet og borgernes trivsel.

Af Torben Lund, Lærkevangen 11, Ballerup

Ballerup kommune er ved at legalisere et byggeprojekt, der vil føre til det ene problem efter det andet, både for de kommende beboere i Jonstruplejren og for os, der bor her i forvejen.

Som naboer til Jonstruplejren følger vi med i planerne for lejrens fremtid.

Det er lykkedes for statens ejendomsselskab Freja Ejendomme A/S, at få de fleste fra Ballerup kommunes Teknik- og miljøudvalg med på sin fikse idé om at bebygge Jonstruplejren med 75.500 kvadratmeter beboelse, svarende til 750 boliger. Blandt andet i form af højhuse på indtil 5 etager.

Jonstruplejren er et usædvanligt naturskønt område med store Fredskovpligtige arealer og bevaringsværdige værdier.

Hverken Jonstruplejrens natur eller områderne omkring ”kan bære” sådan en ændring i lokalområdet.

750 boliger vil medføre i omegnen af 1.000 biler, som dagligt skal ud og ind af området i myldretiden. Ballerup kommune mener, at det vil føre over 4.000 ekstra bilpassager med sig.

Vi, der kender forholdene, kan uden en 55 sider lang trafikanalyse se, at det vil føre til trafikkaos, og støj på de trafikbærende veje Jonstrupvej og Måløvgårdsvej. Disse to veje er slet ikke egnede til at afvikle den intensive trafik, som 1000 ekstra biler vil føre med sig.

Der er lagt op til, at der kan etableres en adgangsvej til Jonstruplejren fra Fuglehavevej ved at ekspropriere en ejendom. Det løser bare ikke problemet med kapaciteten på Jonstrupvej. Det ødelægger bare tilværelsen for dem, hvis ejendom skal eksproprieres. Det ødelægger også en landlig idyl og en flot natur på Fuglehavevej. Der til kommer øgede trafikgener for beboerne på villavejen Fuglehavevej.

Det er mit håb, at kommunalbestyrelsen vil prøve at stikke fingeren i jorden og afbalancere projektet. Reducere antallet af etagemeter og boliger, så vejene og infrastrukturen kan følge med. Lave nogle byggehøjder, der passer ind i forholdene både i Jonstruplejren og i de omkringliggende villaområder. Her er husene i ét eller højst halvanden plan.

Der er ikke nogen, der bryder sig om, at få et højhus i sin baghave. Det her er hensynsløs planlægning – en fiks ide – båret frem af profitorienterede fantaster uden tanke for, hvordan planen vil påvirke naturen og det eksisterende lokalsamfund.

Der er behov for, at kommunalbestyrelsen lytter, indgår i en dialog- og vil lade sig påvirke af os, der bor her i forvejen.

På den måde kan dette sikres, at området forbliver et dejligt sted at bo, både for de kommende beboere i Jonstruplejren og for os, der bor her nu