Lundegården og LSF indgår nyt samarbejde

LSF indgår et nyt samarbejde med BFC Lundegården.

fodbold Fodboldklubberne BFC Lundegården og Ledøje-Smørum Fodbold (LSF) har netop indgået et nyt samarbejde, der især retter sig imod ungdomsfodbolden.

Igennem et stykke tid har klubberne arbejdet på at få samarbejdet i stand og det er nu lykkedes.

Formålet er at skabe de bedste rammer for U-10 -U15-spillerne, så de forbliver fodboldspillere mens de vokser og dermed fastholde dem i en sund fritidsinteresse og samtidig fastholde de sociale relationer i en tid, hvor meget andet begynder at trække i dem.

Derfor er det primære fokus også på, at kunne skabe et godt træningsmiljø på de nævnte årgange, så alle niveauer kan matces på de smalle årgange.

Samtidig er der ønske om, at man kan gøre brug af hinandens gode spillere, så man kan skabe en større bredde i klubberne, samtræning og gensidig inspiration.

Helt konkret vil det indebære samtræning, som koordineres mellem de respektive årgange, mulighed for at BFC Lundegårdens målmænd kan deltage i LSF’s målmandstræning og at Lundegårdens trænere kan deltage i FCN inspirationstræninger sammen med LSF-trænere.

Aftalen bliver justeret løbende efterhånden som begge klubber finder ud af, hvad der giver mening på de forskellige årgange.