Ballerup klarer sig pænt i corona-ledighed

Trods et hårdt slag i foråret har Jobcenter Ballerup og Ballerup Kommune fået en ganske pænt antal borgere tilbage i jobs under coronakrisen. Foto: Arkivfoto

Ledighed Ballerup blev ret hårdt ramt af ledighed ved starten af coronaen. Siden er det gået ganske godt, men der er stadig udfordringer.

Af Ulrich Wolf

Da coronaen ramte landet og alt stort set lukkede ned, steg ledigheden med raketfart over det meste af landet.

Det ramte især Ballerup hårdt og ledigheden var i foråret høj i Ballerup sammenlignet med andre kommuner i landet.

Siden er det gået ganske pænt og den seneste opgørelse fra jobcenter Ballerup viser, at antallet af ledige borgere i kommunen er steget med 113 personer i perioden fra den 12.marts til den 29. oktober, hvilket svarer til en stigning på 2,6 procent.

Til sammenligning er antallet af ledige på landsplan steget med 49.472 personer i samme periode, hvilke svarer til en stigning på xxx procent.

Det placerer Ballerup i ende pæne ende.

Hårdt ramt

”Det ligger i den lave ende på landsplan og det er vi godt tilfredse med. Vi var hårdt ramt i starten af coronaen og det hænger sammen med, at Ballerup Kommune har en del borgere, der har ingen eller kort uddannelse og med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er oftest dem, der rammes hårdest og først under kriser. Men det er lykkedes at få en del tilbage i jobs. Vi har også haft en del ledige i perioden med mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet og med uddannelser, men de er i større udstrækning kommet i jobs igen.,” siger Musa Kekec (A), formand for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i Ballerup Kommune.

Aktiv strategi

Årsagen til, at kommunen trods alt har klaret sig pænt i forhold til at få folk i jobs igen handler om den valgte strategi.

”Vi fastholdt vores aktiviteter, også i nedlukningsperioden. Vi afholdt online og telefonmøder og vi afholdt fysiske møder, så snart vi kunne komme til det under hensyn til retningslinierne. Vi har hele vejen igennem fastholdt et godt samarbejde med virksomhederne og det har gjort, at vi har fået mange i job, omend vi stadig er udfordret af den gruppe, der har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet,” siger Musa Kekec, som understreger, at man vil fastholde den proaktive indsats.

”Vi fik et nyrestød i foråret, som vi har arbejdet os ud af og vi håber ikke, at vi rammer ind i en ny nedlukning, så vi kan komme helt op i gear igen. Men under alle omstændigheder vil vi fortsætte den aktive indsats på arbejdsmarkedsområdet, også når der igen kommer mere normale tilstande i samfundet,” siger Musa Kekec.