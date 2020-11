Nyt plejecenter rykker nærmere

Toftehavens udvidelse går snart i gang. Efter en ’stilleperiode’ vil man nu gå i gang med projekteringen og siden ruller gravemaskinerne ind. Foto: Illustration. Ballerup Kommune.

Byggeri Arbejdet med udvidelsen af plejecenter Toftehaven har ligget stille et stykke tid. Men nu varer det ikke længe, før arbejdet fortsætter.

Af Ulrich Wolf

I sidste weekend sluttede den såkaldte stand still-periode, som er obligatorisk efter et stort offentligt udbud. Det betyder, at arbejdet med at lave 48 nye plejeboliger til Plejecenter Toftehaven følger tidsplanen.

De 48 nye plejeboliger skal supplere de 68 plejeboliger, som Plejecenter Toftehaven i forvejen har. Udvidelsen omfatter desuden etablering af tilhørende servicearealer og fællesarealer indvendigt og udvendigt.

Selve plejeboligerne bliver opført efter samme model som de nuværende plejeboliger. De kommende beboere får en 1-værelses lejlighed, entre med garderobe, tekøkken og et stort badeværelse.

Borgmester Jesper Würtzen (A) glæder sig over, at udvidelsen nu er kommet et skridt nærmere:

”Det er overordentligt positivt, at vi nu er kommet så langt, og at vi holder tidsplanen. Det bliver et attraktivt sted at bo for de mange nye beboere, da byggeriet ligger bynært midt i Ballerup. Vi har et stigende antal ældre i kommunen, så det er vigtigt, at vi fremtidssikrer og udvider kapaciteten på plejeområdet,” siger han.

Første spadestik i 2021

Udvidelsen kan begynde, når kommunalbestyrelsen har behandlet og godkendt byggeøkonomien om to måneder, så der går stadig et stykke tid, før gravemaskiner og mandskab går i gang med byggeriet på Præstevænget. Det sker i anden halvdel af 2021.

Om kort tid begynder projekteringen frem mod første spadestik.

Boligselskabet Baldersbo er bygherre på projektet og ejer byggegrunden på Præstevænget, hvor nybyggeriet skal tage form.