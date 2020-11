Frank samler på Lego og fjernstyrede biler: ’Jeg elsker simpelthen at bygge og lege’

Frank Weinberger er med egne ord et legebarn og har ti fjernstyrede biler, som han elsker at køre med på den bane, han har været med til at bygge bag ved Vognporten. Foto: Anja Berth Foto: Anja Berth

Frank Weinberger ville egentlig have været filminstruktør men var, ved et tilfælde med til at starte ungdomskulturhuset Vognporten.

Af Anja Berth

Frank Weinberger er lige blevet 50 år. Til hans fødselsdag fik han af sin familie Legos eksklusive Grand Piano – et stort, sort flygel af legeklodser, der kan kobles til et usb-stick.

Et projekt og en legoæske mere til samlingen, der er så stor, at legoklodserne har sit eget værelse i Magleparken, hvor han bor i en lejlighed med sine to børn på otte og 18 år.

Selv er han et legebarn af Guds nåde. Som ung spillede han kontrabas i et rockabily-orkester, men han hører også Depeche Mode og har været til alle koncerter i Danmark med det engelske elektro-band.

Han har han lige købt et nyt puslespil med 1000 brikker designet af den hollandske tegneserietegner Jan van Haasteren. Og så elsker han, altså Frank Weinberger, fjernstyrede biler og har sammen med en gruppe drenge fra Vognporten bygget en udendørs bane, så de kan køre rundt med deres biler.

”Jeg er nok Danmarks ældste legebarn. Når min kammerat kommer på besøg, spørger han altid; nåh, hvilken hobby har du så fået nu,” siger Frank Weinberger.

Tourmanager

Egentlig ville han have været filminstruktør, og i mange år arbejdede han både i musikbranchen, hvor han var tourmanager for store danske bands som Aqua og Infernal og på filmset. Blandt andet var han med i produktionen af Lars Von Triers ’Breaking the wawes’.

Så fik han job som konsulent på Medieskolen i Ballerup, og i 1995 fik han til opgave at lave en reklamefilm for et nyt hus, der ikke var bygget endnu. Vognporten hed det og skulle være et nyt ungdomskulturhus i Ballerup.

”Det var lidt underligt at lave en reklame for noget, der ikke var bygget endnu, men det gik godt, og filmen blev god,” fortæller Frank Weinberger.

Ung energi

Da huset åbnende, spurgte kommunen om Frank Weinberger ville være frivillig. Det havde han svært ved at sige nej til, selvom han havde nok at gøre med både musikjobs og filmproduktion.

To år efter søgte han stillingen som leder, og det har han været lige siden.

”Jeg brænder for det – jeg elsker den energi de unge har og det, de kommer med. Det gør mig i godt humør. Så er jeg ligeglad med, om det lige er fra 8 til 16 – jeg er der, hvor arbejdet er, og hvor der sker noget,” siger Frank Weinberger.

Tragisk år

Corona-året, som man vist godt kan kalde 2020 har med Frank Weinbergers ord været ’tragisk’.

“Jamen, det har jo været forfærdeligt for samfundet og for kulturen. Det gør ondt at tænke på, hvor meget kulturen har lidt under den her nedlukning,” siger Frank Weinberger.

Han er glad for at bo i Ballerup Kommune, som han med enkelte afstikkere, har bet i siden han var et år gammel.

”Det er en rigtig god kommune også for unge. Men der kan altid blive plads til mere kultur, og jeg ville ønske at kulturen generelt fik en større plads. Det er jo det, der binder folk sammen.”

NY SERIE: MENNESKET BAG …VOGNPORTEN

I en ny serie sætter Ballerup Bladet fokus på mennesker i Ballerup og omegn. Hvem gemmer sig bag ordet, bag musikken, bag kameraet, bag huset?

Dette er den fjerde artikel i serien. Skriv til journalist Anja Berth på anja@ballerupbladet.dk, hvis du har et forslag til et menneske, vi skal møde i avisen.