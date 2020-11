Indkøbsposer lavet af tang og en app, der sladrer om varen

I alt fem grupper er nu klar til den nationale finale i Projekt Edison den 19. november. Her er det de stolte vindere fra 6.B på Baltorpskolen, Afdeling Grantoften der vandt med deres idé til en ’SkraldeRobot’ med hjul og indbygget GPS. Pressefoto

6. klasserne i Ballerup Kommune har netop holdt lokalfinale i opfinder- konkurrencen Projekt Edison. Årets tema var fremtidens hverdagsliv, og det bliver nemt at handle bæredygtigt i fremtiden, hvis det står til de fem finalister.

Af Anja Berth

Forestil dig at putte dine varer fra supermarkedet ned i en bæredygtig tangpose. Men før du overhovedet lægger varen i kurven eller indkøbsvognen, tjekker du via en app varens CO2-aftryk, så du ved, at du belaster klimaet mindst muligt. På vej hjem – i bussen naturligvis – sørger en robot lige for at støvsuge dit brugte mundbind op, så det ikke ligger og flyder.

Hvabehar?

Så nemt kan det blive at leve bæredygtigt i fremtiden. I hvert fald hvis det står til de fem vindergrupper fra Ballerup Kommune i lokalfinalerne til Projekt Edison, der er en opfinder-konkurrence for alle landets 6. klasser, som netop er afholdt.

Lokalfinalen var den foreløbige kulmination på et læringsforløb, som 25 6. klasser fra alle kommunens folkeskoler har prøvet kræfter med den seneste måned.

Konkret produkt

I år er det tredje gang Ballerup Kommune er med i konkurrencen og denne gang var temaet ’Min hverdag i fremtiden’, hvor eleverne den seneste måned har arbejdet med at opfinde et konkret produkt til løsning af en virkelig problemstilling.

Der var to krav til produktet: Det skal være bæredygtigt, og det skal skabe værdi for andre mennesker.

På Skovlunde Skole var eleverne fra skolens to afdelinger, Lundebjerg og Rosenlund, samlet i den gamle hal. Seks grupper havde kvalificeret sig til den lokale finale og var klar til at præsentere deres løsninger for dommerne.

Selv om de alle havde fået den samme opgave, var de nået frem til vidt forskellige bud på produkter til en bæredygtig hverdag. Lige fra et intelligent køleskab der kan begrænse madspild, til en lygtepæl der producerer sin egen energi, et filter der kan rense drikkevand og en bærepose lavet af tang.

Venter på finalen

Nu skal de fem vindergrupper hjem og øve sig endnu mere på deres præsentation, inden de skal dyste mod 6. klasser fra resten af landet. Den nationale finale, der i år bliver afholdt virtuelt, løber af stablen den 19. november.

Vinderne af lokalfinalen

i Projekt Edison 2020:

• Baltorpskolen: 6.b fra Afdeling Grantoften vandt med deres idé til en ’SkraldeRobot’ med hjul og indbygget GPS.

• Hedegårdsskolen: Hold 1 fra 6.a vandt med idéen til en støvsuger, ’Robie’, som kan støvsuge brugte mundbind på stationer og gader.

• Måløvhøj Skole: 6.d fra Afdeling Måløv vandt med idéen til en app scanner, der kan tjekke varens CO2-aftryk ved indkøb og give gode idéer til klimavenlige madretter.

• Skovvejens Skole: 6.l fra Afdeling Øst vandt med idéen Go’ skrald. En app der guider dig på vej til nærmeste skraldespand og belønner dig med point.

• Skovlunde Skole: 6.f fra Afdeling Rosenlund vandt med idéen ”Tangposen”. En bæredygtig bærepose lavet af tang.

• Projekt Edison er et projekt under Fonden for Entreprenørskab.

• Det er en landsdækkende opfinder-konkurrence for elever i 6. og 7. klasse.

• 6. klasserne i Ballerup Kommune har deltaget i det innovative læringsforløb siden 2018.