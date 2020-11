Bryggen bobler i det gamle baderum

De to lokale bryggere Mikkel Wind-Pedersen (t.v) og Kenneth Skovhede satser på specielle og smagfulde øl fra deres hobbybryggeri i Skovlunde. Foto: Kaj Bonne.

God øl To nørder har de sidste par år gået rundt og brygget eksotiske og specielle øl i et rum i en gammel elevatorfabrik i Skovlunde. Her får de dyrket deres hobby blandt boblende kedler, egetræstønder og nye smagsblandinger.

Af Ulrich Wolf

Man skulle ikke tro, at der her inde bag en dør i en smal gang på en nedlagt elevatorfabrik i Skovlunde gemmer sig et lille bryggeri. Et sted, hvor duften af bryg og eksotiske smagsblandinger ind imellem breder sig ud i de ellers helt smagsforladte gange.

Men sådan er det. Her i det tidligere baderum i fabrikkens kælder, rumsterer Mikkel Wind-Pedersen og makkeren Kenneth Skovhede et par dage om ugen med deres store fritidspassion, bryggeriet med det sigende navn BrygBrygBryg.

Her har de fokus på at brygge specialøl og det hele foregår stort set med håndkraft. Det er ikke Carlsberg, men det er heller ikke meningen. Det skal være øl, som de selv kan stå inde for og kan lide og som samtidig er specielt og lidt ud over det sædvanlige.

”Vi har været her i to år og før har vi været derhjemme. Vi laver især øl med frugtsmage af forskellige slags, helt almindelig øl er for kedeligt synes vi og vi laver heller ikke de ellers populære IPA’er. Det er der rigtig mange, der gør ganske udmærket. Så vi går og hygger os med det her,” siger Mikkel Wind-Pedersen, som til daglig er ovnmontør, bor på Østerbro med sin familie.

Brød og øl

Historien om det lille skæve bryggeri begyndte allerede tilbage i folkeskolen, hvor Mikkel og Kenneth var venner. De begyndte at lave brød sammen og siden havde de et kodningsfirma sammen. Men på et tidspunkt fik de interesse for øl.

”Kenneth kom på det med øl, men jeg troede det var alt for svært. Vi eksperimenterede lidt derhjemme og det gik ikke særlig godt i begyndelsen. Men det endte med, at vi fik lavet fire flasker. Vi fik smagt på dem og fik andre til at smage på dem og vi fandt ud af, at det faktisk ikke var så svært. Og så var vi ligesom i gang,” fortæller Mikkel.

Som de ægte perfektionister de er, lægger de vægt på at gøre tingene ordentligt og gøre tingene med håndkraft. Det er derfor ofte forberedelserne og rengøringen bagefter, der er besværlig.

”På et tidspunkt fandt vi ud af, at det skulle være til mere end vores eget brug og derfor fandt vi nogle ting vi kunne bruge til

brygningen. Nu laver vi omkring 300 flasker pr. gang og det gør vi så 12-15 gange om året. Så lidt bliver det til, men det er vigtigt, at vi selv har styr på processen og det er jo et hobbyprojekt,” siger Kenneth Skovhede, som til daglig er forsker på Niels Bohr Instituttet.

Rundt omkring på hylderne står store og små flasker med specielle øl med egne mærkater på og når de bliver vist frem, er det med en udførlig og næsten kærlig beskrivelse af smag og aroma.

På vej til Sverige

Den specielle smag og kærligheden til øllen har nu fået andre til at interessere sig for det lille hobbybryggeri.

BrygBrygBryg skal nemlig til at levere øl til Systembolaget i Sverige og desuden har de en fast aftale med Meny i Køge og et par Kvickly-forretninger om at levere øl.

”Det bliver spændende og vi skal levere omkring 140 flasker i første omgang til Systembolaget, så vi håber da på, at det giver lidt øget interesse. Vi havde satset på at levere til festivaler i sommer, men det blev jo ikke til noget, så derfor glæde vi os til at se, hvad det kan blive til,” siger Mikkel Wind-Pedersen.

Selvom bryggeriet tager en del tid, der også skal deles med fuldtidsarbejde og familier, så vil de to bryggeentusiaster ikke droppe deres lille projekt, selvom det kommer til at gribe om sig.

Hjem til børnene

”Vi dropper det ikke, selvom vi bruger en del tid på det. Det er vores hobby. Nogle løber eller cykler eller hvad folk nu bruger deres fritid på. Vi brygger øl og det elsker vi at gøre. Det har vores familier forståelse for. Desuden har vi investeret omkring 200.000 kroner i det samlet, så lidt er det blevet til. Det kunne da være fedt, at der kom lidt afkast ud af det, men vi skal ikke leve af det, så vi kan tillade os at være nørdede omkring det og gøre det på vores måde,” siger Kenneth Skovhede, som derefter må sige farvel for at skynde sig hjem til Nørrebro for at hente børn.

Men tilbage bliver duften af øl hængende og Mikkel runder af med at fortælle, at de i den kommende uge igen skal mødes et par gange for at sætte gang i endnu en produktion af det specielle Skovlunde-bryg, der fortsat vil boble i de store gryder i baderummet på den gamle elevatorfabrik.