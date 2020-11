Mange gaveønsker blev opfyldt for skolerne

Det plejer at summe af liv i kommunalbestyrelsessalen, når elverne er samlet til forhandlinger. I år sad der kun en borgmester. Men forhandlingerne kørte for fuld damp på skærmen i stedet. Foto: privatfoto

Fordeling Alle fik noget med hjem, da repræsentanter fra skolernes elevråd holdt de årlige forhandlinger med Ballerup Kommune. I år foregik det hele virtuelt.

Af Ulrich Wolf

Børnerådsdag 2020 blev i år afholdt online på grund af corona-restriktionerne, men ellers var alt, som det plejer.

Elevrådene fra kommunens ni skoleafdelinger og to specialskoler havde hver især indsamlet ønsker fra deres skoler til ting, som de gerne vil have penge til.

Der var ønsker for over en halv million kroner, så eleverne skulle ud i en skarp prioritering for at få pengene til at passe. Det var en svær opgave, for elvrådsrepræsentanterne havde hver især mange gode ønsker med til forhandlingsbordet.

En skole ønskede sig graffitikunst til at pifte en lang og kedelig gang på skolen op. En anden skole drømte om en løbebane, hvor du kan løbe om kap med kaniner og andre dyr ligesom i Zoo. Andre skoler havde mere beskedne ønsker som for eksempel en udendørs hængekøje, fodboldmål eller kængurustylter.

Fair forhandlinger

Der var elevrådsrepræsentanter med fra alle 11 skoleafdelinger til forhandlingen, så de i alt 22 elevrådsrepræsentanter var ude i en timelang forhandling, før de sidste brikker faldt på plads.

Borgmester Jesper Würtzen (A) var som altid ordstyrer til de afgørende forhandlinger. I år sad borgmesteren dog alene i kommunalbestyrelsessalen og måtte nøjes med at mødes med eleverne online. Det gik nu over al forventning, da eleverne tydeligvis er blevet vant til online møder efter fjernundervisningen i foråret under coronanedlukningen.

Der var stor disciplin under mødet, og eleverne skrev sig ind i chatten, når de havde kommentarer til forhandlingerne

Borgmesteren sørgede for, at alle blev hørt og at der blev landet nogle gode kompromiser, som alle kunne stå inde for.

Det var nu en smal sag, da eleverne var gode til at argumentere for hinandens ønsker og optaget af, at alle skoler fik noget med hjem.

Nu er det op til skolerne og sørge for, at planerne bliver realiseret.

Fakta:

Resultatet af fordelingen af puljen på 170.000 kroner på Børnerådsdagen 2020 ser sådan ud.

Skovvejens Skole Øst

Bordtennisbord:

17.000 kroner.

Skovvejens Skole Vest

Løbebane: 16.000 kroner.

Hedegårdsskolen

Basketball-kurve, fodbold og net: 12.403 kroner.

Baltorpskolen Grantoften

Bord og bænkesæt:

12.000 kroner.

Baltorpskolen Rugvænget

Trampolin: 23.195 kroner.

Skovlunde Skole

Lundebjerg

Gyngestativ: 14.245 kroner.

Skovlunde Skole Rosenlund

4 stk. fem-mandsmål og to nye net: 16.300 kroner.

Ordblindeinstituttet

Graffitikunst: 19.000 kroner.

Måløvhøjskolen Østerhøj

Fodboldmål: 12.000 kr.oner.

Måløvhøjskolen Måløv

Sækkestole, fodboldmål og kængurustylter:

12.813 kroner.

Kasperskolen

Hængekøjer og tilskud til lyddæmpning på

Ungetorvet: 15.044 kr.

I alt fordelt: 170.000 kr.