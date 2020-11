Permanent hårfjerning: En populær tendens inden for skønhed

SPONSORERET INDHOLD: Som bekendt er nogle frisurer særligt populære i nogle år og overtages derefter af nogle andre. Så går der flere årtier, og så er frisurerne populære igen. Det samme, kan man sige, gør sig gældende for hår på kroppen. I 70’erne var det moderne at lade håret på kroppen gro og imødekomme det naturlige. Så kom 80’erne og 90’erne, hvor det blev mere og mere populært at barbere sig på kroppen.

På den måde kommer og går trends med frisurer og hår, og i dag er det bestemt ingen undtagelse. Inden for de seneste år er det blevet særlig populært at få foretaget permanent hårfjerning på kroppen. Det gælder både for mænd og kvinder, og det er alle steder på kroppen. Derfor tilbyder mange kosmetiske klinikker naturligvis permanent hårfjerning.

Permanent hårfjerning med laser

Grunden til, at permanent hårfjerning er blevet så populært, er især, at det sparer dig for en masse tid og gener. Ikke alene giver permanent hårfjerning et flot resultat og sparer dig tid, men det gør også, at du slipper for røde knopper, irriteret hud og ikke mindst indgroede hår. Med en laser kan håret det gældende sted blive fjernet permanent, så du aldrig mere skal bekymre dig om det.

Hos kvinder er det især populært med hårfjerning i ansigtet, på benene, i bikinilinjen og under armene. Det er områder på kroppen, hvor mange kvinder virkelig bruger meget tid, penge og ressourcer på at fjerne hårene hver dag. Ved permanent hårfjerning med laser får du ovenikøbet et fuldstændig glat resultat, du ikke ville få ved andre behandlinger.

Som mand kan du også få permanent hårfjerning på ryggen og/eller brystet. Disse hår er der mange mænd, der er trætte af. Hårene kan være svære at fjerne selv, så med en permanent hårfjerning med laser er arbejdet gjort på forhånd. Priserne på hårfjerning varierer, alt efter hvilken behandling du skal have. Naturligvis er hårfjerning på underben for eksempel dyrere end hårfjerning på overlæben grundet hårenes omfang og størrelsen på området.

Hvordan fungerer behandlingen med permanent hårfjerning?

Der bruges laser til at fjerne uønsket hårvækst og denne metode er effektiv, da der ved laserbehandlingen bliver optaget varme fra laserlyset i hårene. Varmen fra lysstrålen ødelægger altså hårsækkene på hårene. Dette gør, at laseren effektivt og sikkert fjerner de uønskede hår fra kroppen efter flere behandlinger. Huden omkring håret bliver ikke beskadiget. Det er kun hårsækkene, der bliver ødelagt.

Behandlingen virker dog kun på mørke hår, og det er særligt effektivt ved grovere hår. Ofte er det også den type hår, vi har i ansigtet, bikinilinjen, under armene og nogle gange på benene. Jo flere behandlinger du går igennem, desto mere hårfri bliver du. Mens du er i gang med processen, vil du også opleve mindre hårvækst på de områder, der behandles på.

Effekten vil altså kunne ses hurtigt, og du vil blive overrasket over, hvor lang tid du førhen har brugt på at barbere dig hver dag. En anden ting er sikker, og det er, at den permanente hårfjerning skal ske hos eksperter, så du netop får et permanent resultat.