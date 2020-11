Kommunen til kamp mod skraldet

Der ligger meget affald rundt omkring og derfor vil Ballerup Kommune nu sætte ind med en oplysningskampagne, der skal få folk til at lade være med at smide deres affald på gader og veje. Et af de store problemer netop nu er mundbind. Foto: privatfoto

Affald Mange steder flyder affaldet på gader og veje og nu vil Ballerup Kommune gå ind i kampen for at få folk til at lade være med at smide deres affald alle steder.

Af Ulrich Wolf