Er Ballerup en grøn kommune?

Debat Med den Helhedsplan for Jonstrup Lejren, der netop er vedtaget i teknik- og miljøudvalget ser det ikke ud til at være tilfældet.

Af John Haag Nielsen, Dorthe Grahn, Nørrevej 6, Ballerup

Hella Tiedemann kan dårligt få armene ned i bar jubel over, at alle i udvalget undtagen Enhedslisten har gjort det muligt at omgå og få dispensation fra skovbyggelinien og naturbeskyttelsesloven, for derved at kunne bebygge lejrens areal langt mere, end man må efter gældende regler.

En besynderlig tilgang i disse tider, hvor der både i kommuner og regering skulle være ekstra fokus på natur- og miljøhensyn i kommunale projekter.

750 boliger – nye skatteborgere – indtægter, javel, men det er lige her hensynet til sårbar vild natur skal tages alvorligt, hvis man vil være en grøn kommune. Naturværdier skal have førsteprioritet i et projekt som dette.

350 boliger i et varieret byggeri med bæredygtige materialer i samspil med naturen, max 2. sals højde, hensyn til omkringliggende kvarterer, børnesikker trafik i området vil være mere passende. Et byggeprojekt på det niveau og med de rette hensyn vil gøre andre kommuner grønne af misundelse.