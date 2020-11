Kommunen har brug for natur

Debat 750 nye boliger skal bygges i noget af det sparsomme skov vi kan bryste os af at have i vores kommune?

Af Annette Larsen, Kærlodden 159, Måløv

Kan det virkelig være sandt, at teknik og miljøudvalget har godkendt dette?

Jeg troede, at vi havde en grøn politik i Ballerup kommune, men det er måske bare et slogan uden hold i virkeligheden.

Som Helle Tiedemann selv siger: “Det er et naturskønt og attraktivt område, som vi glæder os til at udvikle”.

Ja, så vil det jo ikke være et naturskønt og attraktivt område mere!

Mindst 2000 flere borgere og 750 biler.

I vil etablere p-pladser og gode tilkørselsforhold:

Hvordan? I gennem skoven ?

Ud til Jonstrupvej mod Værløse eller til Jonstrupvej mod Ballerup?

Eller ud til Måløv parkvej?

Alle tre veje er i forvejen ved at være godt belastet af nybyggeriet på Værløses del af flyvepladsen.

Vær venlig at tænke jer om, inden i ødelægger vores del af byen. Jonstrup, Østerhøj og Måløv. For den sags skyld hele Ballerup.

Efterhånden slår man op i Ballerup bladet med bange anelser, for hvad finder kommunalbestyrelsen nu på af nye påfund, der ikke er gennemtænkt ordentligt.

Selvfølgelig skal man som kommune overholde de regler, der ligger i naturbeskyttelsesloven, alt andet er hyklerisk.

Kommunen har brug for attraktive naturskønne områder, der kan få lov at være i fred og harmoni, til glæde for mennesker og dyr.