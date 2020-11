Retfærdighed for de nedslidte i Ballerup

Debat Da jeg stod op den første lørdag i min efterårsferie, var jeg meget glad og stolt.

Af Kasper Sand Kjær (A), Medl. af Folketinget, valgt i Ballerup

Vi i Socialdemokratiet havde nemlig natten til lørdag indgået en aftale om en ret til tidligere tilbagetrækning med SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, og den vil kunne mærkes i Ballerup.

Hvor mange nedslidte vi præcist kommer til at hjælpe i Ballerup, er endnu uvist. Men da vi præsenterede vores udspil, ville 355 Ballerup-borgere i 2022 få ret til at gå tidligere på pension. Under forhandlingerne blev ordningen udvidet, og det betyder, at tallet er højere, hvilket naturligvis kun er godt.

Dermed får mange nedslidte i Ballerup og resten af landet nu en ret til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet efter årtiers slid.

Og jeg ved fra samtaler med mange i Ballerup og omegn, at aftalen er tiltrængt.

Jeg har selv trasket op og ned af trappeopgangene i vores nærområde og talt om politik med et hav af Ballerup-borgere. Særligt under valgkampen i 2019.

Nogle af dem var unge, andre havde flere år på bagen.

Det var dog bemærkelsesværdigt, at så mange enten efterspurgte en løsning for nedslidte eller var positive overfor ideen – også selvom de ikke kunne få gavn af en eventuel aftale.

Jeg tror, at ønsket om at hjælpe nedslidte ræsonnerer bredt i den danske befolkning, fordi det dybest set handler om retfærdighed.

Hvis man har læst på universitet, bliver man typisk fuldtidsbeskæftiget, når man er i midttyverne. Her er der ofte både hæve-sænke-borde, ergonomiske kontorstole og måske endda også firmarabat på en massageordning. Det er vidt forskellige vilkår sammenlignet med den faglærte eller ufaglærte, der starter med at arbejde fuldtid

som teenager med fysisk hårdt arbejde, der slider på kroppen. Måske arbejder man i tillæg på akkord, ude i al slags vejr eller om natten.

I mange år havde vi efterlønsordningen, der i høj grad rådede bod på den uretfærdighed. Men i 2011 valgte de borgerlige og Radikale de facto at af-

skaffe efterlønnen. Det betød, at mange nedslidte blev ladt i stikken og tvunget til at arbejde længere, end hvad der var godt for deres krop.

Den indgåede aftale vil fortrinsvis hjælpe ufaglærte og faglærte, som vi ved typisk har de længste og fysisk opslidende arbejdsliv. Modellen er skruet så-

dan sammen, at de der startede tidligst på arbejdsmarkedet, kan trække sig først tilbage.

Dermed sikrer vi, at nedslidte får bedre seniorår. Groft sagt ender mange nedslidte med at gå fra arbejdsmarkedet til sygesengen, da ufaglærte og faglærte generelt arbejder længst tid, men dør tidligere end andre faggrupper. Aftalen kommer til at gøre den forskel, at nedslidte nu får nogle bedre seniorår, hvor der i højere grad er mulighed for at lege med børnebørnene og være raske og rørige. Det er kun fortjent.