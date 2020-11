Svar om p-pladser

Debat Kære Vibeke Wilms.

Af Trine Baarstrøm, Afsnitsleder for mobilitetsteamet, Ballerup Kommune

Ballerup Kommune vedtog i 2019 en helhedsplan for bymidten. Planen skal sikre ”et stærkt handelsliv, grønne byrum, flere boliger og gode parkeringsmuligheder”. Fornyelsen er allerede i gang, og vi kan ikke undgå forandringer i parkeringssituationerne i perioden, da vi blandt andet har behov for en byggeplads i bymidten. Vi arbejder løbende på at imødekomme gener i perioden.

Hver gang vi omdanner et areal til boliger eller erhverv, forholder vi os til den samlede parkeringskapacitet i bymidten.

Derfor købte Ballerup Kommune den gamle posthusgrund, da arbejdet på grunden bag Lidl gik i gang.

Parkeringspladserne ved posthusgrunden opvejer det tab, der var i forbindelse med nedlæggelsen af parkeringspladsen ved Lidl. Derudover har vi lavet cirka 23 pladser på Hold-an Vej uden tidsbegrænsning.

Besøgende i bymidten har forskellige parkeringsbehov. Det forsøger vi at imødekomme ved at sætte forskellige tidsrestriktioner på pladserne. Det sikrer, at flere kunder kan få glæde af pladserne tæt på butikkerne, da korttidsparkering medfører en større udskiftning på pladserne, og derfor også potentielt flere handlende til butikkerne.

Hvis man har brug for at parkere længere end én time eller tre timer henviser vi til Lindevænget, ved Baltoppen og ved Rådhuset.

På ballerup.dk/bymidte kan du se en oversigt over parkeringsmulighederne.

Jævnligt foretager vi parkeringsanalyser i bymidten for at følge udviklingen. Den næste parkeringsanalyse udarbejder vi i begyndelsen af 2021. På baggrund af analysen vil vi sikre gode parkeringsmuligheder i bymidten fremover på både kort og lang sigt.