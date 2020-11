Økologi er det rene pis

Debat Rigtigt mange vandboringer er blevet lukket på grund af for højt indhold af pesticider i drikkevandet gennem de senere år.

Af Åse Solvej Hansen, Kratlodden 35, Måløv

Finder et vandværk rester af sprøjtegift i vandet, der er højere end det tilladte, skal de enten rense vandet eller hente vand fra et nabovandværk, indtil de kan lave en ny boring et sted, hvor grundvandet er renere. Senest har vi hørt om, hvordan Miljøstyrelsen gennem de sidste syv år har givet danske vandværker 65 dispensationer til, at de må anvende vand på trods af for højt indhold af nogle af pesticiderne.

Pesticider er sprøjtemidler, der bruges i konventionelt landbrug, gartneri og private hjem blandt andet til at dræbe uønskede planter og insekter. Nu rammer insekticiderne alle de insekter, der kommer i kontakt med dem, og det er en medvirkende årsag til, at der ses så stor nedgang i antallet af insekter. Pesticider må ikke anvendes i økologisk landbrug.

Nogle pesticider kan påvirke vores nervesystem, være potentielt kræftfremkaldende og muligvis nedsætte fertiliteten.

Det er således videnskabeligt påvist, at mænd, der spiser frugt med højt indhold af pesticider, har dårligere sædkvalitet end mænd, der spiser frugt med lavere indhold af pesticider. Pesticiderne kan være en medvirkende årsag til den faldende sædkvalitet hos danske mænd.

Når vi spiser frugter og grønsager, der har været sprøjtet med pesticider, så finde man rester af dem i urinen. Både danske og udenlandske undersøgelser viser, at rester af pesticider nedsættes meget betydeligt selv efter kort tid på økologisk kost. Så spis økologisk – det er det rene pis!