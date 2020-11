Der er også penge til de frivillige

Debat I forrige nummer af Ballerup Bladet undrede Karsten Kriegel sig over, at der ikke i budgettet for 2021 er sat penge af til den kommende frivillighedspolitik, som er i høring lige nu og forventes vedtaget i december.

Af Charlotte Holtermann (A), Formand for kultur- og fritidsudvalget

Som Karsten måske vil huske, så satte vi 50.000 kroner af i indeværende års budget til at udbrede kendskabet til frivillighedspolitikken. På grund af forsinkelser med politikken, så har vi endnu ikke vedtaget den, da den er i høring, og derfor har vi ikke kunnet bruge pengene. Vi vil i KFU selvfølgelig arbejde for, at midlerne bliver overrullet til 2021, og partierne bag bakker op omkring dette tiltag. Så der VIL være penge til at udbrede frivillighedspolitikken.

Jeg tror ikke, Karsten Kriegel behøver at være bange for, at politikken bliver “endnu en der ligger og samler støv”, fordi der ikke følger hundredtusinder af kroner med.

I Socialdemokratiet ønsker vi ikke at sende penge ud at gå, før vi har noget konkret at tage stilling til. Derudover vil jeg gerne minde Karsten Kriegel om, at frivillighedspolitikken er sat i værk fra vores hånd i kultur- og fritidsudvalget, fordi vi reelt gerne vil noget med det frivillige arbejde i kommunen.

Vi har derudover igennem de sidste tre år bakket kraftigt op om det frivillige arbejde ude i kommunen og vores foreninger med blandt andet bydelsarrangementer, storskærm på Kirketorvet, Halloween, renovering af golfhuller, nye faciliteter til vores klatreklub, understøttelse af vores rideklub og meget mere.

Vores sidste nye opbakning til foreningernes frivillige arbejde kommer i form af en hjælpende hånd til de folkeoplysende foreninger, som har været hårdt ramt af Corona.

Karsten Kriegel bør være helt tryg i, at vi også i de kommende år vil understøtte det frivillige arbejde.