BSF gik til stålet mod favoritterne fra OB, men et endte med et nederlag. Tidligere på måneden tabte LSF også ærefuldt til Brøndby. Foto: Robert Hendel.

fodbold Der var lagt op til et par dramatiske kampe for de lokale fodboldhold, da LSF og BSF i pokal- turneringen skulle op imod ingen ringere end Brøndby og OB fra superligaen.

Af Ulrich Wolf

Det endte dog med at være svært at se, at det var seriehold mod den absolutte top.

LSF tabte med kun 1-0 til Brøndbys superligamandskab allerede i begyndelsen af måneden, mens BSF i ’Gryden’ spillede mod OB i den forgangne uge.

Trods dårlige betingelser for forberedelse endte det ikke med en pinlig afklapsning mens et 0-3 nederlag og dermed er begge lokale hold ude af pokalturneringen, men de faldt med æren i behold.