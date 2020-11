Et kvart århundrede med porcenlæn, sammenhold og brugte jeans

Winnie Neiiendam er frivillig i Danmission Genbrug og glædes over den store opbaknng fra lokale kunder. Foto: Pressefoto

Genbrugsjubilæum Danmission Genbrug på Måløv Hovedgade kan 17. november fejre 25 års jubilæum.

Af Anja Berth Lissner

Det er frivillige kræfter og lokale ildsjæle, der står bag Danmission Genbrug på Måløv Hovedgade 63, som tirsdag 17. november kan fejre 25 års jubilæum.

Det var daværende præst for Måløv Kirke, Knud Sørensen, der tog initiativ til butikken. Her 25 år efter bliver butikken stadig drevet af dedikerede frivillige i tæt samarbejde med Danmission.

Og der er en særlig grund til, at genbrugsbutikken har kunne eksistere i så mange år.

Det fortæller Winnie Neiiendam, der er frivillig og desuden medlem af butikkens bestyrelse, der tager sig af den daglige drift:

“Der er et helt særligt sammenhold i vores butik. Vi frivillige kommer alle sammen for at være en del af det hyggelige fællesskab samtidig med at vi gør noget godt for andre. Vi kan alle lide at lave noget og at have travlt. Det er nødvendigt, for vi har altid nok at se til, men det er kun godt og til gavn for en god sag,” siger hun i en pressemeddelelse.

Overskuddet fra butikken går til Danmissions indsats for fattige og udsatte i Afrika, Asien, Mellemøsten og Danmark.

Lokale stamkunder

Winnie Neiiendam har været frivillig i ni år, og hun mener, at butikkens popularitet hos både kunder og frivillige hænger sammen med den gode stemning, som præger dagligdagen i butikken.

“Vi har mange lokale stamkunder – alle på jagt efter et godt fund – nogle er til tøj, andre til porcelæn. Men ens for dem alle er det, at de altid gør et godt fund, når de kommer ind til os.

De oplever også den rare stemning, der er mellem os frivillige, og det smitter,” siger hun i pressemeddelelsen.

Butikkens frivillige spænder bredt, fra en pige i skolealderen til butikkens alderspræsident på 98 år.

Og hvis man har lyst til at give en hånd med, så er man velkommen til at henvende sig i butikken.