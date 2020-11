Kræmmerfesten ser fremad efter rædselsår

Den sædvanlige fest og handel på Ballerup Kræmmerfestival har været helt aflyst i 2020. Det har kostet på bundlinjen, men nu ser kræmmerfestivalens formand frem mod et nyt og forhåbentlig bedre år. Foto: Arkivfoto: Mia Lundholm.

Festival Det har været et hårdt år for Ballerup Kræmmerfestival. Coronakrisen har givet et stort underskud. Formanden ser nu fremad mod et forhåbentlig bedre 2021.

Af Ulrich Wolf