Sådan vælger du den rette boremaskine

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du står over for at skulle løse en håndværksopgave, hvor du skal bore huller, er der flere ting, du skal forholde dig til.

Af SPONSORERET INDHOLD

Valgmulighederne er nemlig mange, når du skal vælge den rette boremaskine, og det afhænger helt og holdent af opgaven om du får brug for en stor søjleboremaskine, eller du kan nøjes med en mere handy håndboremaskine fra det lokale byggemarked.

Her kan du blive klogere på mange af de faktorer, du skal tage højde for, når du skal vælge den rette boremaskine.

Hvor præcist skal hullet bores – og hvilket materiale skal du bore i?

Hvis du har brug for at kunne bore meget præcist, kan det være en god idé at vælge en søjleboremaskine frem for en håndholdt én af slagsen. En søjleboremaskine er kendetegnet ved, at den fastmonteres på et bord, en bænk eller direkte i gulvet, og den stabile montering bevirker, at maskinen kan bore langt mere præcise huller end menneskehænder er i stand til at matche.

Hvis det ikke er afgørende, at hullerne bores helt præcist, kan det være fint at vælge en håndholdt boremaskine. Også her er der flere ting at tage stilling til, alt efter håndværksopgavens beskaffenhed. Hvis du skal bore i materiale, der er meget massivt og hårdt, kan det være nødvendigt at investere i en slagboremaskine til formålet.

Søjleboremaskiner er som regel dyrere end de fleste håndholdte boremaskiner, men det er bestemt muligt for almindelige dødelige at komme i nærheden af dem rent budgetmæssigt, og det kan ofte være en prioritering, der betaler sig, hvis behovet for præcise borehuller er centralt.

Der findes grundlæggende to typer af søjleboremaskiner at vælge imellem på markedet; remdrevne modeller og geardrevne modeller. Sidstnævnte har den største borekraft, og de er ofte overflødige for private, imens de kan være mere udbredte inden for industriel produktion. De remdrevne modeller er tilstrækkelige til de fleste gør det selv-folks behov, medmindre der er tale om boreopgaver i materialer, der er i den meget tunge og hårde ende af skalaen.

Til småopgaver er det som regel rigeligt med en helt almindelig håndboremaskine, som kan købes hos værktøjshandlere online og i fysiske specialbutikker samt i byggemarkeder og visse større supermarkeder. Fordelen ved at vælge en håndholdt boremaskine kan være, at de fleste boremaskiner også kan anvendes som skruemaskiner. Det kræver udelukkende, at man investerer i de rette bits, som matcher ens behov, og køber bor til at bore opgaver og bits med lige eller stjernekærv til skrueopgaver.

Hvilken kvalitet vil du have – og hvor stort er dit budget?

Når du har fundet ud af hvilken opgave, boremaskinen skal kunne løse, skal du naturligvis også tage stilling til hvilken kvalitet, du er på udkig efter, og hvilket økonomisk budget du har til rådighed. Lige som i alle mulige andre sammenhænge, er der er klar sammenhæng imellem pris og kvalitet, når det kommer til boremaskiner.

Hvis behovet for at bore præcise huller er afgørende for dig, skal være opmærksom på, at kvaliteten af borene har næsten lige så stor indflydelse på resultatet som valget af boremaskine. Hvis du vælger et dårligt bor, nytter det ikke noget, at maskinen er i orden – men du kommer selvfølgelig heller ikke langt med et kvalitetsbor, hvis du er gået på kompromis med kvaliteten af boremaskinen.

Boret er dog en mindre økonomisk udskrivning, hvis først du har investeret i den rette boremaskine, så sørg for at afklare dit behov, inden du udvider maskinparken i værktøjsskuret. Så kan du altid opgradere med bor og bits i en kvalitet, der matcher maskineriet.