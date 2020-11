Luk glæden ind i hverdagen

Sognepræst Laila Bomose fra Ballerup Kirke mener, at der skal sættes fokus på ensomheden, som kan blive fremprovokeret i disse socialt minimalistiske coronatider. Foto: privatfoto

Ensomhed Coronatiden slider mentalt på mange og ensomhed tager fat i mange mennesker i denne nedlukkede tid. Men i følge sognepræst Laila Bomose er der håb og glæde at finde i kirken og det rum, som kirken tilbyder.

Af Ulrich Wolf

Der er ganske sikkert mange der deler den noget triste og lidt grå oplevelse af hverdagen i denne tid. Større arrangementer er aflyst, nattelivet er stort set ikke-eksisterende og en række besøgsrestriktioner og hensyn gør, at socialt samvær udenfor hjemmet er svært og for en del endda helt udelukket.

Samtidig går vi nu en mørk og kold tid i møde, hvor man holder sig endnu mere hjemme og kombineret med de mange corona-begrænsninger er der mange, som kan føle ensomheden komme snigende.

Det kan man også mærke i Ballerup Kirke, hvor sognepræst Laila Bomose mærker flere henvendelser fra borgere, der vil tale om den tristhed og den følelse af

ensomhed, de føler i denne tid.

Et stort tabu

”Fællesskabet og rigtig mange andre aktiviteter, der kunne give oplevelser i hverdagen er væk. Det giver en stor følelse af ensomhed for rigtig mange og det er samtidig et stort tabu. Ensomhed er af en eller anden grund en tilstand, som mange anser for at være flov. Det er ikke en ’smart’ følelse. Det er nok ens egen skyld, at man er ensom, fordi man så er mærkelig eller forkert. Men det er en meget almindelig følelse, som forstærkes i denne tid med corona, som mange er meget trætte af,” siger Laila Bomose.

Hun forsøger derfor at tænde et lys af håb midt det lidt dystre hav, som vi alle sejler i for tiden.

”I en krisetid som denne har vi som kirke en mulighed for at træde i karakter og fortælle historien om glæde og fællesskab. Vi har mærket en stigning i antallet af samtaler, for krise og religion hænger sammen. Der er en følelse af, at noget er taget fra os og vores liv er sat lidt på hold og det er ikke sundt. Så derfor søger folk efter noget og der kan kirken tilbyde et fællesskab og samfundssind version 2.0,” siger Laila Bomose.

Må ikke være normalt

Hun mener, at det er vigtigt, at vi ikke bare holder op med at gøre ting sammen og begynder at leve med, at vores sociale kontakt smuldrer. Det øger ensomheden og den følelse af, at det er ’normalt ’ at nøjes med et minimum af kontakt til andre mennesker. Netop fordi vi ikke ser så mange som vi plejer, så har vores vante fællesskaber ændret sig midlertidigt. De begynder nu der, hvor vi bor og arbejder.

”Danmark er et foreningsland og den omgangsform må ikke forsvinde. Vi må ikke vænne os til social stilstand. Vi kunne mobilisere en stor kreativitet i forårets nedlukning – og det skal vi kunne igen Derfor må dem, som har mulighed for at lægge planer også gøre det. Kirken, men også andre, har rummet og muligheden for det og derfor vil vi planlægge en række nye tiltag, der kan genskabe den sociale kontakt og fællesskabet. Det er samfundssind version 2.0,” siger Laila Bomose.

Hun nævner blandt andet korte andagter, præsterne taler om emner, som folk løbende foreslår og forskellige tiltag på SoMe og kirkens hjemmeside. Alt sammen for at styrke fællesskabet.

”Vi har styr på afstand, afspritning og rengøring. Vi har pladsen, så man kan trygt komme til os og lukke fællesskabet og glæden ind,” siger hun og henviser til at man altid kan komme forbi kontoret, ringe eller skrive og selvfølgelig gå ind i selve kirken for bare at sidde, når der er åben kirke.