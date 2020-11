Lån uden om din bank – alt, der er værd at vide

SPONSORERET INDHOLD: Står du overfor et større projekt eller køb, der på den lange bane vil være investeringen værd, kan det være frustrerende at skulle igennem en godkendelse af lånet hos sin bank.

Af SPONSORERET INDHOLD

Har du styr på din økonomi og at kunne tilbagebetale det lånte beløb i en overskuelig tidsramme, giver det i visse tilfælde mening at tage sagen i egen hånd, så du kan føre dit projekt ud i livet. Projekter er noget af det der kan betyde allermest for os som mennesker, netop fordi de kan skabe følelsen af fremgang, meningsfuldhed og produktivitet.

Det er muligt at låne uden om banken, så længe du er påpasselig

Ønsker du at finde lån uden om banken i forbindelse med dit næste større projekt i eller uden for hjemmet, er der en række muligheder for dette, der måske kan passe på dig og din situation. Husk blot at være opmærksom på de omkostninger og betingelser, der hører med til den slags lån. Du er nemlig ofte ikke sikret de samme garantier og trygheder, som hvis du ikke tog et lån af denne karakter. Af den grund skal du kende dine vilkår og nøje veje dem op overfor de glæder eller den nødvendighed, som dit projekt måtte udgøre.

Skal du i gang med et større projekt, for eksempel renovering af din bolig, kan det være en løsning at foretage et lån fra en ekstern udbyder uafhængig af din bank. Dette forudsætter dog som nævnt, at du har godt styr på din økonomi samt til fulde kender til de vilkår, som du går ind til. Tag gerne et kig på følgende punkter, inden du springer ud på dybt vand:

• ÅOP, der står for de årlige omkostninger i procent. Denne værdi vil du finde opgivet lige meget hvilket lån, du har kig på. Den er skabt for at hjælpe dig som forbruger, så du kan finde det lån, der er bedst til dig. Du kan tænke på der som repræsentativ for den reelle pris på det lån, du foretager dig. Jo højere en ÅOP, jo dårligere vilkår har du og jo flere penge skal du have op af lommen i sidste ende.

• Løbetid, der angiver hvor længe der vil gå, før du har udbetalt hele lånet og dermed i den kontekst atter er gældfri. Her skal du huske at tænke realistisk og fremsigtet: Hvor længe har du reelt lyst til at skulle hænge på at afbetale til et forhenværende projekt? Igen kommer det helt og holdent an på projektets værdi for dig og om det vil kunne bringe glæde i en længere tidsperiode.

Udover ovenstående bør du naturligvis også kigge på, om udbyderen af lånet er troværdig. Der er således en del fodarbejde der skal gøres, og et lån uden om din bank er ikke noget, man bare lige springer ud i inden først at have sat sig grundigt ind i alle aspekter af situationen.

Overvej om dine projekter og ting giver mening på lang sigt

Det er spændende og sjovt at have gang i projekter såsom renovering af din bolig. Ligeledes er det sjovt og til tider nødvendigt at købe nye genstande: Det kan være alt fra et fjernsyn til en ny garage. Vigtigst er dog altid, at du sørger for ikke blot at leve i nuets rus men også tænker langsigtet. Hvis løbetiden på lånet til din nye garage er langt, skal glæden og holdbarheden ved denne garage gerne overskride dette væsentligt.

Ofte er det en god idé med større projekter og køb lige at sove på idéen. Giv det gerne op til en uge. Efter den tid vil den oprindelige iver måske have lagt sig, og du kan bedre tage en fattet og velovervejet beslutning om, hvorvidt projektet og dettes omkostninger er værd for dig at investere tid, kræfter og penge i.

Find venner og bekendte til at hjælpe dig med dit projekt

Det er sjældent hensigtsmæssigt at stå alene med et større projekt. Sørg derfor gerne for at rådføre dig hos venner og bekendte, også gerne i forbindelse med, hvorvidt de mener at projektet er omkostningerne værd. Nye øjne kan ofte se objektivt på sagen, så du kan få ro i maven.