DF kører ny spidskandidat i stilling

Dansk Folkepartis nye spidskandidat, Michael Jensen glæder sig til at få indflydelse på kommunens politik og være vagthunden der bjæffer. Foto: privatfoto

Politik Det bliver Michael Jensen, der skal være Dansk Folkepartis nye spidskandidat op til kommunalvalget næste år.

Af Ulrich Wolf

Kommunalvalget nærmer sig og partierne vælger nu deres frontfigurer op til valgkampen. Også hos Dansk Folkeparti i Ballerup har man nu valgt sin nye spidskandidat.

Det bliver den nuværende gruppeformand

Michael Jensen, der skal være partiets spids. Selvom han ikke var spidskandidat ved sidste valg, så har han nu siddet i tre år som gruppeformand og derfor er det naturligt, at det er ham, der skal sidde forrest.

”Efter tre år som gruppeformand for Dansk Folkeparti, føler jeg mig klar til rollen som spidskandidat for partiet. Ved sidste valg var det Birgitte Dahl der stod i spidsen, men vi valgte, at jeg skulle være vores gruppeformand efter valget.

Det har jeg været glad for, da kommunalpolitik ikke er noget ’man bare lige går til’. Det er hårdt arbejde og en stejl læringskurve. I de tre år jeg har været gruppeformand, har vi haft indflydelse på Ballerup Kommune, det ser jeg ingen grund til at lave om på. Jeg vil fortsætte arbejdet for at få så meget indflydelse som muligt, uden at gå på kompromis med egne holdninger. Vi skal kunne mærkes i vores budgetter, samt være vagthunden der bjæffer, når flertallet vil en anden vej end den fornuftige,” siger Michael Jensen.

Han lægger især vægt på at tale de almindelige borgeres sag og har blandt andet lagt et stort arbejde i ’Møllens Venner’.

Lokalt udgangspunkt

”Jeg har taget kommunalpolitikken til mig, da jeg er af den overbevisning, at livet leves i kommunen og ikke på Christiansborg. Det er her i Ballerup, Måløv og Skovlunde, at man står op om morgenen, herfra man udlever sine drømme. Hele livets udgangspunkt har afsæt i vores kommune. Derfor er det vigtigt for mig, at arbejde for Ballerup borgernes hverdag, Jeg har nu muligheden for at vise borgerne i Ballerup, at der findes en politiker i kommunen, der arbejder for dem og deres hverdag” siger Michael Jensen, som glæder sig til valget og de kommende politiske år.

”Jeg er meget stolt over, at blive valgt som spidskandidat af mine partifæller. Det betyder så uendeligt meget, at der er opbakning til den linje, Birgitte og undertegnede har valgt for Dansk Folkeparti her i kommunen. Min opgave er nu, at sætte mig ned med resten af vores kandidater, og sætte en dagsorden for 2021 og fire år frem,” slutter Michael Jensen.