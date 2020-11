Foreninger skal have millionstøtte

Ballerup Kommune vil nu give støtte til en række folkeoplysende foreninger, hvis de er blevet ramt af coronaen. Foto: Arkivfoto

Støtte Kultur- og fritidsudvalget vil give kontant støtte til en række lokale folkeoplysende foreninger som lider under coronaen.

Af Ulrich Wolf

Det er ikke kun erhvervsliv og oplevelsesbranchen, der lider i denne coronatid. Også mange foreninger som idrætsklubber, teatre og andre folkeoplysende foreninger lider under restriktioner, der har fjernet stort set al aktivitet og dermed også indtægter.

Nu vil Ballerup Kommune give økonomisk støtte til de frivillige folkeoplysende foreninger og derfor har Ballerup kommunes Center for Skoler, Institutioner og Kultur spurgt en række frivillige foreninger om deres behov for støtte.

Samtidig har forvaltningen foreslået en række kriterier for fordelingen af økonomisk støtte til foreningerne.

Flere kriterier

Foreningen skal sandsynliggøre, at den har lidt tab i form af aflysninger, tab af indtægter eller medlemmer og lignende, som en direkte følge af corona.

Foreningen skal have søgt de relevante kompensationsordninger og andre relevante puljer, men har ikke fået fuld kompensation ad den vej. Foreningen skal kunne godtgøre, at den har gjort, hvad der er muligt, for at reducere omkostninger og driftsudgifter og at foreningens samlede økonomiske situation er kritisk.

Samtidig skal det gøres sandsynligt, at foreningens økonomiske situation gør det svært eller umuligt, at genoptage eller fortsætte foreningens aktiviteter på samme niveau som før nedlukningen.

Endeligt skal der skrives under på en tro og love-erklæring i forhold til de indberettede tal.

Hvis de kriterier er opfyldt, kan der så udbetales støtte via den nye pulje.

Udvalgte foreninger

En række andre frivillige foreninger har kunnet søge støtte til aktiviteter via paragraf 18-puljen og har gjort det, og derfor er den nye ordning forbeholdt de frivillige folkeoplysende foreninger.

Der er afsat 1,8 millioner kroner til puljen, der finansieres af ubrugte pulje- og driftsmidler under kultur- og fritidsudvalget.

Støtten er netop godkendt af kultur- og fritidsudvalget, men skal endeligt godkendes af økonomiudvalget, omend der er bred politisk vilje til at give støtten.