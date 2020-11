Mangel på p-pladser i Ballerup

Debat I Ballerup gør man alt hvad man kan for at trække folk til, det er da også fint nok, bortset fra at det giver flere og flere problemer med at finde en p-plads.

Af Vibeke Wilms, Syvendehus 4, Ballerup

Mange p-pladser er blevet nedlagt, samtidig er pladserne på taget ved centret blevet til delvis betalingspladser, og gratis parkering er nedsat til to timer.

Skal man købe ind og samtidig kigge efter tøj i Ballerup Centret, så kan det være mere end svært at nå det, uden man skal betale for at parkere.

P-pladsen bag Meny er helt håbløs. Medmindre man har været heldig at få en af de få tre timers p-pladser, kan man for eksempel ikke nå at komme til fysioterapi og så komme i Meny eller Lidl indenfor den tilladte time.

Jeg gad godt vide, hvad de handlende siger til det! Der er noget, der tyder på, at de har det svært nok i forvejen.

Man gør efter min mening, alt hvad man kan for at genere folk, så de vælger andre steder at handle.

Jeg hører mange sige, at de enten kører til Værløse eller Rødovre Centrum.