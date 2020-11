Flere børn kræver flere ledere

Debat Hvor er det ærgerligt at læse Stine Rahbek Pedersens læserbrev i sidste uges Ballerup Blad om flere ledere i dagtilbud.

Af Peter Als (A), Formand for børne- og skoleudvalget

Jeg tror ikke, at Stine R.P. bevidst vil vildlede borgeren om tingenes sammenhæng, men ikke desto mindre er det meget betænkeligt, at få det til at se ud som om at flere ledere betyder færre pædagoger. Det er lige modsat. Der kommer flere ledere, fordi der er kommet (mange) flere børn og pædagoger til.

Der fødes mange børn og flytter mange småbørn til Ballerup Kommune i disse år – og for hvert nyt barn tilfører vi budgetterne det samme beløb som de nuværende børn koster – både udgiften til pædagoger, som udgør det største andel af beløbet, og desuden også den mindre andel med udgiften til ledelse. Så altså: flere børn = flere pædagoger = flere ledere.

Når udgiften til ledelse følger udgiften til pædagoger, så er det fordi vi ved fra forskningen i dagtilbud, at ledelse er med til øge kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Arbejdet med som pædagog at understøtte det enkelte barn og den samlede børnegruppes udvikling er en kompleks opgave.

Derfor er der brug for ledelse, der i samarbejde med pædagoger og forældre kan støtte netop dette arbejde. Også i forhold til børn og familier med vanskeligheder er det helt afgørende med ledelse – ikke mindst for at sikre et godt samarbejdet med PPR og Børne- og ungerådgivningen.

I Ballerup Kommune har vi netop satset på at styrke den pædagogiske ledelse tæt på børn, medarbejdere og forældre. At Stine Rahbek Pedersen sætter lighedstegn mellem ledelse og kontorledelse kan kun stå for hendes egen regning og er ikke i overensstemmelse med et nutidigt syn på ledelse.

For at skære det ud i pap: når der kommer flere børn til Ballerup, øger vi budgetterne tilsvarende med ekstra tid til pædagoger og til ledere. Det er på ingen måde sådan, at der kommer færre pædagoger, når der bliver ansat en ny leder. Sammenhængen er, at flere børn og flere pædagoger også har brug for mere ledelsestid.