Naturen skal vige for byggeri i Jonstruplejren

Debat Et flertal i TMU vil tillade, at Jonstruplejren bebygges i langt større omfang end den er i dag.

Af Stine Rahbek Pedesen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen

Hele området ligger i dag inden for skovbyggelinjen, hvor der ikke må̊ bygges i følge naturbeskyttelsesloven. I Enhedslisten ønsker vi, at naturen i området skal beholde sin status som skov og at naturværdierne skal sikres.

Derfor mener jeg ikke, der skal bygges på flere arealer end der, hvor bygningerne ligger nu.

Teknik og Miljøudvalget vil lade Freja Ejendomme bygge på et langt større areal end det der nu er bebygget. Det kan kun lade sig gøre fordi det område der nu defineres som skov vil blive brudt op i mange små parceller med henblik på at ophæve områdets status som skov ved at gøre skoven privat. Det er med andre ord naturen der endnu engang må vige for mere byggeri. Freja Ejendomme oplyser således at “de forventer, at arealet vil overgå til privat eje før, der søges byggetilladelse. Alle skovstykker inden for Jonstruplejren er under 20 hektar og vil derfor ikke kaste skovbyggelinje efter ejerskiftet.”

Hvor meget skov vil der være tilbage i Danmark hvis alle kommuner begynder at bruge denne praksis? Svaret er oplagt – Ballerup vil skabe præcedens for at arealer indenfor skovbyggelinjen bare kan omdannes til nybyggeri.

Jeg har selvfølgelig stemt imod byggeriet i Jonstruplejren, da sagen var i Teknik og miljøudvalget og hvis du deler min holdning og kender politikere i Ballerup vil jeg opfordre til at du tager en snak om, hvorfor natur er vigtig. Måske kan vi

sammen skabe mere fokus på naturen. Det vil jeg håbe, for Ballerup har brug for den smule natur vi

har – ikke for uhæmmet byggeri.