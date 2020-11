Svar om høj kantsten

Debat Kære Sonja. Vi er i gang med den store renovering af Centrumgaden nord for Linde Allé, og om et par år renoverer vi også strækningen syd for.

Af Annemarie Arnvig Jørgensen, Konst. anlægschef, Ballerup Kommune

I første omgang har vi renoveret selve krydsningen med ny asfalt og kantstenen, som du nævner, der skal adskille asfalten og de nye, kommende flisebelægninger. Det er sådan set helt efter planen, at der er en lille kant på et par centimeter mellem kørebanen og selve gågaden. Det giver blandt andre blinde og svagtseende mulighed for at orientere sig og registrere, at der er en fodgængerovergang. Det vil de derudover også kunne ved hjælp af såkaldte ledelinjer og opmærksomhedsfelter, som bliver anlagt sammen med de nye flisebelægninger i selve gaden, når vi når så langt i anlægsarbejdet.

Vi vil dog gerne se på, om ikke der kan anlægges en lille asfaltrampe forskudt for de kommende ledelinjer, så det letter krydsningen med rollator.

Det er dejligt at høre, at du er glad for at være flyttet til bymidten, og vi håber, at du og de mange andre nye beboere – og alle andre – også bliver glade for den nye gågade. På skilte i gaden kan du orientere dig om, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden. Vi vil i øvrigt undervejs i anlægsperioden orientere om projektet på ballerup.dk/bymidte.