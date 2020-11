Medaljer til Ballerup-gymnaster

Ballerups rytmiske gymnaster er vendt stærkt tilbage. Her er fra venstre, Agnes Tuxen , Maria Grosser, Christel Madsen (træner), Marie Mejnholdt-Jakobsen, Lucca Schmidt og Antje Madsen (træner og dommer). Foto: privatfoto

Gymnastik Lørdag den 7. november var Taastrup Idræts Center rammen om RG Friends Masters 2020.

Af redaktionen

En international konkurrence i Rytmisk Sportsgymnastik, arrangeret

af støtteforeningen RG

Friends Denmark i samarbejde med Taastrup Idrætsklub.

På grund af corona-situationen måtte flere lande melde afbud. Det resulterede i, at kun danske gymnaster kom til at dyste – naturligvis under Covid-19 retningslinjer.

Fra Ballerup GF deltog Maria Grosser med to nye serier (bold og køller).

Med 5,25 point mere end sølvmedaljevinderen, vandt hun rækken for Pre-junior (årgang 2008).

Lucca Schmidt deltog i Junior 1 (årgang 2007).

Til stor overraskelse, fik hun med kun 0,20 point fra guldet, velfortjent hængt en sølvmedalje om halsen.

Hos seniorerne snuppede Marie Mejnholdt-Jakobsen (16 år) bronzemedaljen foran klubkammeraten Agnes Tuxen (16 år), der med kun 0,65 point mindre, kom på en flot fjerdeplads.

Lucca, Marie og Agnes viste både nye og ’gamle’ serier med fornyelser.

Med tre ud af fire mulige medaljer, er Ballerups fire gymnaster, efter ni måneders konkurrencepause, vendt stærkt tilbage i rampelyset.