BSF’s talenter var suveræne

BSF’s talenthold sluttede sæsonen med at vinde deres række suverænt efter ti kampe og skal nu rykke op. Foto: BSF

fodbold De unge fodboldtalenter fra BSF viste, hvorfor de netop er talenter. U13-holdet vandt deres række i sikker stil.

Af redaktionen

BSF’s U13 talenthold, vandt suverænt i deres række i Liga2 i sikker stil med 25 point efter de 10 kampe, og holdet rykker nu op i ”det fine selskab”, når det står på 11-mands bold efter vinterpausen.

Med træning fire gange om ugen og mange træningskampe mod rigtig stærke hold, har holdet rykket sig gevaldigt, og det høje niveau har også været med til at tiltrække nye spillere fra andre klubber.

Hen over vinteren vil den fortsat stå på hård træning og masser af træningskampe som forberedelse til den nye sæson med 11-mands bold. Som en del af forberedelserne tager man i slutningen af november på træningslejr på DBU´s træningscenter ved Aarhus.

”At det har været muligt at kunne udvikle et så godt hold, skyldes, at en mindre arbejdsgruppe i 2019 tog teten til at fremme og videreføre et attraktivt elitemiljø for spillere, trænere og forældre. Gruppen arbejder samtidig for at skabe en sund økonomi til gavn for den fortsatte udvikling på både kort som lidt længere sigt, og for at fremme arbejdet for den udviklingskultur, som er sat i gang. Det kaldets talentpleje, hvor man også lægger vægt på sunde værdier, sammenhold,vinderkultur og glæde,” siger holdleder på BSF Talent, Kasper Sandriis

Mere succes

BSFs næstbedste hold på U13-årgangen skulle i efteråret bide kræfter med rækken lige under Liga2 i form af Mesterrækken.

Det blev et efterår med mange flotte kampe og gode præstationer mod stærke modstandere, hvor det lykkedes at vinde syv ud af 10 kampe og med 21 point at opnå en 2. plads i rækken. Et resultat, som trænere og spillere er stolte af, og som nu skal bruges som ekstra motivation for det hårde arbejde på banen der venter over vinterperioden, hvor der skal spilles 8- og 11-mands bold.

”Blandt andet via et godt samarbejde Talent og hold 1 imellem, har hold 1 udviklet sig rigtig meget over det seneste halve år, såvel kollektivt som individuelt. Det ses blandt andet også ved, at flere af de spillere der i dag spiller på Talent, er startet på hold 1. Det stærke træningsmiljø har også betydet, at der er kommet fem nye spillere ind i truppen, som har givet yderligere konkurrence og kvalitet. Vi er naturligvis åbne for, hvis der er drenge der har lyst til at prøve at komme og træne med os,” siger Kasper Sandriis.