Så skal der endelig bygges i Skovlunde

På hjørnet af Bybuen og Ballerup Boulevard skal der nu bygges boliger i det kommende halvandet år. Det er første del af Estate 1927’s store boligprojekt i Skovlunde Bymidte. Foto: privatfoto

Byggeri Mandag går gravemaskinerne endelig i gang med at opføre boliger på hjørnet af Bybuen og Ballerup Boulevard.

Af Ulrich Wolf

Igennem den seneste tid har mange i og omkrig Skovlunde spurgt sig selv, om der overhovedet sker noget i den nye bymidte.

Det gør der.

På mandag begynder der nemlig at ske noget.

Der går Estate 1927 nemlig i gang med at opføre 142 boliger i det såkaldte delområde 1, på hjørnet af Bybuen og Ballerup Boulevard. Dermed er der udsigt til, at man endelig kan se udviklingen rulle i gang igen.

”Vi har allerede været i gang med at prøvegrave derude og har flyttet nogle kabler. Men fra på mandag kommer gravemaskinerne og begynder for alvor at bygge fundamentet,” siger Martin Thingstrup Odgaard, projektansvarlig hos Estate 1927.

Byggelarm venter

Det kommende byggearbejde vil, glædeligt eller ej, også medføre visse gener, idet der vil være en del tung trafik og lidt larm fra gravemaskiner og kraner.

”Vi vil forsøge at holde os indenfor byggeområdet og bruge delområde 6 som byggeplads. Men vi inddrager fortovet ved byggepladsen af sikkerhedsmæssige årsager og det kan godt være, at folk i området vil føle, at der vil være mere trafik. Det er desværre uundgåeligt i en byggeperiode, men vi vil forsøge at genere mindst muligt,” siger Martin Thingstrup Odgaard.

Estate 1927 har siden borgermødet i september måned været i dialog med Skovlunde Invest om et eventuelt samarbejde om næste etape af Skovlunde Center Nord, men det er der ikke kommet noget ud af.

”Vi har været i dialog om den del af projektet, men det vil de klare selv. Så vi koncentrere os nu om boligerne,” siger Anders Horsdal, udviklingsdirektør i Estate 1927.

Efter planen skal hele boligbyggeriet stå færdigt i andet kvartal af 2022.