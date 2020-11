50 år med affald og genbrug

Vestforbrænding, der blandt andet ejes af Ballerup Kommune, kan netop nu fejret 50 års drift. Det er blevet til mange fremskridt og teknologiske landvindinger gennem tiden. Foto: privatfoto

Rund dag Det er 50 år siden, at Vestforbrænding blev sat i drift. Det fælleskommunale anlæg er på de fem årtier blevet meget til meget mere end bare bortskaffelse af affald.

Af Ulrich Wolf

Den 28. oktober var det præcis 50 år siden, Vestforbrænding blev sat i drift. Og meget er sket på fem årtier – fra bortskaffelse til genanvendelse og genbrug, fra helt usorteret til meget sorteret, fra kraftig røg fra den 150 meter høje skorsten til nutidens vanddamp.

I takt med samfundsudviklingen og gradvis fokus på miljø, klima, udnyttelse af jordens ressourcer og affaldsøkonomien, har Vestforbrænding været med på hele rejsen – og er det fortsat. Det skulle egentlig have været fejret, men på grund af corina-restriktionerne, er en større markering udskudt.

”Vi ville så gerne have sat den helt store fejring op. Men med den delvise nedlukning af aktiviteter i samfundet, giver det ikke mening, og vi må vente på den dag, hvor tingene igen bliver normale,” siger direktør Steen Neuchs fra Vestforbrænding. Han fortæller, at dagen blev markeret internt med en videosammenkomst, mens de historiske rundvisninger og alle eksterne aktiviteter er aflyst.

”Men selvom vi ikke kan fejre Vestforbrændings 50 år på den helt gode måde, så er der al mulig grund til at fejre selve historien og de mange mennesker bag. Der er grund til at fejre de visionære borgmestre på Københavns Vestegn, som satte en stopper for miljøforurening på fyldte lossepladser. Der er grund til at fejre 1970’ernes spæde initiativer til genanvendelse og 1980’ernes miljøbevidste borgere, som satte skub i genbrug med landets første genbrugsstation på selve Vestforbrænding,” siger Steen Neuchs.

Væk med røg og møg

Han tilføjer, at andre historiske milepæle som udnyttelse af teknologiske landvindinger, der i 1990’erne gjorde det muligt at rense røgen fra affaldsforbrændingen og udnytte processen til at producere elektricitet også fylder meget i Vestforbrændings historiske bagage.

”Vores historie rummer så mange elementer, som understreger, at Vestforbrænding er en del af det samlede samfundsansvar. Ikke mindst vores uddannelsestilbud og læringsmiljøer med knap 28.000 besøgende årligt, viser at vi og vores ejerkommuner tager ansvaret for fremtiden alvorligt,” fortæller Steen Neuchs.

I morgen starter i dag

Vestforbrænding hviler ikke på laurbærrene, og en ny strategisk retning er sat. Endnu mere grønnere energi, mere genbrug og genanvendelse og en snarlig åbning af ikke mindre end en verdensnyhed i form af forsøgsanlægget HaloSep, som i et tæt samarbejde mellem EU-Life, Stena og Vestforbrænding vil omdanne flyveaske fra forbrændingen til genanvendelige materialer, som ikke belaster omgivelserne.

”Vores mantra er, at i morgen starter i dag. Ligesom det var tilfældet for 50 år siden, vil Vestforbrænding arbejde målrettet for et fortsat bedre klima, et renere miljø og en cirkulær økonomi. Teknologierne er anderledes i dag men vores mindset skal være det samme; vi skal starte i dag for ændre tingene til det bedre i morgen,” slutter Steen Neuchs.