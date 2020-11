En tur ud i virkeligheden

Elever fra Baltorpskolen, afdeling Grantoften cykler i skoven i forbindelse med deres samarbejde med virksomheden LTECH. Foto: privatfoto

Partnerskab Virksomheden LTECH og 8.X fra Baltorpskolen har slået pjalterne sammen i et lærerigt samarbejde melem skole og erhvervsliv.

Af Ulrich Wolf

Mountainbiken flyver gennem luften. Endnu en lille bakke på den snævre skovsti bliver forceret i hæsblæsende fart.

Der er fart på, og turen gennem Hareskoven minder mere om en rutsjebanetur end en cykeltur.

Det er fredag formiddag. 18 elever fra 8.X på Baltorpskolen, Afdeling Grantoften, er i fuld sving med at udforske nye sider af deres linjefag kost og motion. Denne fredag har de skiftet skolen ud med skoven og en prøvetur på mountainbike.

Det er klassens adoptionsvirksomhed, LTECH, med direktør Henrik Holmgren i spidsen, der har taget initiativ til cykelturen. Ligesom klassen går Henrik Holmgren meget op i motion, så eleverne skal naturligvis prøve kræfter med hans egen favoritdisciplin: Cykling.

Sundhed i arbejdslivet

LTECH har adopteret eleverne fra Baltorpskolen i 7.-9. klasse, og det betyder, virksomheden løbende tager del i undervisningen i den periode.

Lige før coronanedlukningen i foråret tilberedte klassen lækker gourmetmad for hele virksomheden på adressen i Industriparken til stor begejstring for både elever og medarbejdere. Denne fredag skal de i fællesskab have pulsen op, og både kost og motion giver ifølge Henrik Holmgren god mening at tage op i et adoptionssamarbejde.

”Et godt arbejdsliv handler ikke bare om at have den rigtige uddannelse. Kost og motion er også en vigtig del af det, da du holder længere og kan klare mere, hvis du passer godt på dig selv. Jeg stresser for eksempel af, når jeg kører en tur i skoven efter en travl dag på arbejdet, og det vil jeg også gerne inspirere eleverne til at gøre i deres fremtidige arbejdsliv,” siger Henrik Holmgren.

Det virkelige liv

Klassens lærer Lars Bo Rathsach er rigtig glad for, at de lokale virksomheder åbner dørene for eleverne og har lyst til at engagere sig i undervisningen.

”Klassen kan lære mange ting om kost og motion på skolen. Men der sker noget, når vi flytter skolen ud i virkeligheden. Eleverne gik fx rigtig meget op i at lave en god frokost for medarbejderne, så det betyder meget for deres motivation, at de kan se, at det, de lærer på skolen, faktisk kan bruges i det virkelige liv,” siger Lars Bo Rathsach.

Derudover giver samarbejdet også eleverne indblik i mulige uddannelsesveje og jobmuligheder. Og ikke mindst hvad det vil sige at have et arbejde.

”Der er bare nogle ting, du er nødt til opleve i virkeligheden. Vi kan godt undervise og vejlede de unge i et godt arbejdsliv, og betydningen af at vælge en god uddannelse. Men jeg kan mærke, at det først for alvor giver mening for eleverne, når de bliver inviteret indenfor på en rigtig arbejdsplads og selv taler med medarbejderne,” siger Lars Bo Rathsach.

Der er flere lærerige oplevelser i kalenderen for 8.X og LTECH. Klassen kan blandt andet se frem til et besøg på en byggeplads for at blive klogere på, hvordan virksomhedens elektrikere bruger matematik i virkeligheden, når de laver bygningsinstallationer.