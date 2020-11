Albumaktuelle Michael Vesterskov: ‘Jeg vil sgu ikke være glad i låget’

Musiker Michael Vesterskov kan godt savne den ro, der var under corona-nedluknngen i foråret, hvor han så hvordan småbørnsfamilierne var ude og sætte drager op og man hørte dem lege gemmeleg. Som musiker kunne han ikke andet end at sætte sig ned og skrive musik. Så det gjorde ham. Foto: Kaj Bonne

Musiker Michael Vesterskov fra Ledøje oplevede for tre år siden døden banke på. Hans seneste album ’Lykkestrejf’ handler om ikke at jage lykken, men at nyde de små glimt af lykke, livet byder på

Af Anja Berth Lissner

Da Danmark lukkede ned i foråret, kunne musiker Michael Vesterskov ikke gøre meget andet end at sætte sig i arbejdsværelset bagerst i haven og skrive musik.

Så det gjorde han. Resultatet er albummet ’Lykkestrejf’, der netop er udkommet, og som er ni små musikfortællinger om at gribe lysglimt af lykken i stedet for at tro, at man skal være lykkelig hele tiden.

”Der er sådan en tendens i samfundet til, at vi skal være lykkelige, og vi skal være glade i låget. Jeg hader det, for jeg har sgu ikke lyst til at være glad i låget. Jeg kan godt have sådan en boblende livsglæde eller lykkefølelse uden, at folk ser, jeg sidder og smiler, men bare have den i mig selv,” siger Michael Vesterskov.

Han er 61 år og har produceret musik og fortællinger i over tyve år.

Mest fra det arbejdsstudie som han har i baghaven til huset i Ledøje, hvor han bor med sin kone, skuespiller Marianne Mortensen – de to voksne døtre er flyttet hjemmefra.

Her – med udsigt til marker og et æbletræ – skriver han tekster og musik om livet, kærligheden og senest lykken.

Være i mørket

”Jeg har en tilbøjelighed til at gå ned i nogle mørke rum – ikke depressive – men dér, hvor det gør ondt. Der er godt at være nogle gange, for man får en indsigt, men det er bare ikke godt at være der for længe. Det er jo i strejf, lykken kommer og de der glimt af lykke bliver dobbelt så fantastiske, når man har været nede på bunden og kigge på tingene,” siger Michael Vesterskov.

Tæt på at dø

For tre år siden var han tæt på at dø. En dag mærkede han, at han blev meget forpustet, når han løb, men tænke, at det var bare for dårlig form, og at det skulle løbes væk.

Han nævnte det for en tæt ven, der havde et stetoskop, og som lyttede på hjertet.

”Det lyder som et savværk,” sagde vennen og sendte ham straks til læge, der med det samme udskrev blodfortyndende medicin og bestilte en operation.

Michael Vesterskov havde hørt mange historier om folk, der havde fået en ny hjerteklap og kunne spille golf 14 dage efter, så han var ikke nervøs. Men noget gik helt galt.

Han fik hjertestop og var tæt på at miste livet.

”Livet kan lige pludselig slutte, så det er bare om at gribe de der strejf af lykke, som fandme er der,” siger Michael Vesterskov.

Forude for hjerteoperationen havde været nogle år med stress kombineret med et for højt kolesteroltal.

Han er slank, sund og veltrænet og bliver stort set aldrig forkølet og var selv chokeret over pludselig at kunne kalde sig hjertepatient.

”I mange år var jeg aldrig tilfreds med det, jeg lavede. Selvom jeg udgav bøger og albums var der en indre stemme, der sagde, at det ikke var helt godt nok, og at det nok blev bedre næste gang. En manglende tro på mig selv,” fortæller Michael Vesterskov.

Folk kæfter op

Lige nu er han optaget af sandheden.

”Jeg har prøvet en masse i livet og sætter mig ind i ting, men man skal ikke udtale sig om noget, før man ved noget om det. Jeg vil på en måde gerne være fandenivoldsk og stærk og sige ’sådan er det’, men det kan jeg ikke, for sådan er det ikke. Der er så mange, der råber op, og det er jeg pissetræt af at høre på, det må du gerne skrive. Det bliver populistisk, indtil den næste kæfter op og folk hopper med på det. Det kan være om coronakrisen, om Muhammed-tegninger og fake news. Men jeg er træt af det,” siger han.

Fodboldspiller

Som ung var han tæt på at få en karriere som professionel fodboldspiller – han havde kontrakt med den norske storklub Frederikstad, men en skadepause satte endeligt en stopper for karrieren. Siden har han levet af at være musiker, at skrive bøger og udgive sin egen podcastkanal.

Hvis han kunne vælge om, ville han gerne være advokat.

”Det lyder måske mærkeligt, for det er sådan noget med mange penge, men jeg ville faktisk gerne være advokat. Nok fordi jeg er optaget af retfærdighed og at finde sandheden.”

Albummet Lykkestrejf er udkommet og kan streames på alle tjenester.

