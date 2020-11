Next tog maskerne på

Underviser Morten Bjerrum har taget mundbindet på, når han underviser og synes egentlig ikke, at det er så slemt som forventet. Foto: privatfoto

Beskyttelse Torsdag trådte de nye skærpede restriktioner om brug af mundbind på alle indendørs fællesarealer i kraft. Det betød, at også Next Ballerup Campus trak maskerne på.

Af Ulrich Wolf

På Ballerup Business Campus, der bl.a. huser Baltorp Business Gymnasium og eud og eux business, var eleverne således iført mundbind, når de bevægede sig rundt på gangene og i kantinen. Blandt de mundbindsklædte elever var Nanna Hammerich og Stine Lolansen, og de bakker op om de nye restriktioner:

”Det er lidt mærkeligt, men ikke så slemt, for man er jo vant til mundbind fra tog og busser, fortæller de to hhx-elever og fortsætter:

”Hvis det er det vi skal gøre for at holde smittetrykket ned, så gør vi det. Det er bedre, end at vi risikerer at smitte andre, eller at vores skole blive lukket, og vi skal være derhjemme, er de to unge enige om.

Lettere end forventet

Som udgangspunkt skal elever og undervisere ikke bære mundbind i undervisningen. Men i de tilfælde, hvor en underviser har mere en to forskellige hold på en dag, skal vedkommende også bære mundbind i klasseværelset.

Underviser på hhx Morten Bjerrum er dog positivt overrasket over, hvor lidt mundbindet betyder i undervisningen:

”Jeg frygtede lidt, at det ville blive meget upersonligt at stå og undervise med et mundbind på, men det har været en mindre barriere, end jeg forventede. Eleverne tager det som den mest naturlige ting i verden, og så skal vi jo heldigvis ikke have det på hele tiden, men kun når vi har mere end to hold, fortæller Morten Bjerrum, som dog savner den nonverbale kommunikation i form af smil og forskellige ansigtsudtryk, når han har mundbind på. Han foretrækker alligevel mundbindet frem for et visir, som også er en mulighed.

”Man er jo blevet vant til at se mundbindet i bybilledet, så det virker ikke så mærkeligt mere. Visiret virker på mig mere voldsomt, men det har selvfølgelig den fordel, at det ikke skjuler ansigtet, så det kan da også være, at jeg prøver det på et tidspunkt, siger Morten Bjerrum.

Indtil videre gælder kravet om mundbind på uddannelsesinstitutioner indtil den 2. januar.