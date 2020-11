Centrumgaden graves helt op

Centrumgaden er blevet gravet op i stor stil, så man kan få lagt nye kloakker og senere ny belægning. Men opgravningen i etaper er droppet af sikkerhedsmæssige årsager. Foto: privatfoto

Projekt Den totale opgravning af Centrumgaden er i gang som en del af det store kloakprojekt. Opgravningen i etaper er droppet.

Af Ulrich Wolf

Som de fleste nok har bemærket, er opgravningen af Centrumgaden i fuld gang.

Der var egentlig lagt op til, at man ville gå i gang med at grave op i etaper, altså 30-40 meter af gangen, så man lettest muligt kunne bruge gaden. Men den plan er nu droppet.

”Vi har fundet nogle gasledninger, som vi måtte flytte. Derfor har vi gravet hele stykket op fra Linde Alle til Kirketorvet. Vi har nu fjernet gasledningen så vi ikke rammer den, men af sikkerhedsmæssige grunde fortsætter vi med at have hele gaden gravet op,” siger Jan Ochwat, entrepriseleder hos Aarsleff, der står for gravearbejdet.

Der er etableret overgange flere steder på gågaden, så folk ikke behøver at gå hele vejen udenom og dermed lettere kan komme ind i butikkerne.

Planen holder

Men flytningen af gasledningen og det udvidede gravearbejde skulle ikke forsinke projektet væsentligt.

”Planen holder, så vidt vi kan se. Det er kun voldsomt snevejr eller meget regn, der vil påvirke det. Frost og den slags betyder ikke noget i første omgang. Det er kun, hvis vi ikke kan udføre arbejdet ordentligt, at vi stopper,”siger Jan Ochwat.

Dermed ser det ud til, at man i maj måned 2021 kan indgate den nye Centrumgade med ny belægning og fremtidssikre kloakker.