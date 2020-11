Det økologiske pengespild

Debat I Ballerup Bladet den 14. oktober havde det kommunale ’Køkken Ballerup’ for skatteydernes penge ladet en helsides annonce indrykke, der skulle reklamere for, at dette køkken har fået ”økologisk sølv”.

Af Knud Haugmark, Slåen Alle 51 (sommer), Ballerup

Hvem der uddeler denne hædersbevisning fremgår ikke. Alligevel skal det fremgå af madvogne m.m. hvilket heller ikke er gratis. Samtidig reklamerer annoncen med økologiens påståede fortrin helt uden konkret dokumentation.

I annoncen strør man om sig med løse påstande om, at økologien understøtter biodiversitet, vild natur, rent drikkevand og bedre vandmiljø. Det må man gerne tro på, som på numerologi, astrologi og krystalhealing. Der findes nemlig ingen eksempler på, at økologien giver disse fordele. Tvært imod. For eksempel sviner økologiske kvægfarme med ustyrlige mængder gylle, der udvaskes til både drikkevandet og vandløb i form af næringssalte med algeopblomstring og iltsvind til følge. Økologiske smågrise og kalve har langt større dødelighed og de økologiske svineavlere sætter smerteforvoldende ringe i søernes tryner for at forhindre naturlig rodeadfærd.

Danske økologer har mestendels animalsk produktion. Alligevel pynter man sig med lånte fjer fra den plantebaserede kost med en påstand om, at der i den økologiske omlægning er ”mere fokus” på at spise mindre kød. Der er ligeledes ”mere fokus” på klima via menuplanerne, men hvordan dette ”fokus” måtte udmønte sig forbliver i det dunkle.

Det prales på samme måde med, at man minimerer madspildet, ja, naturligvis, og med, at man sorterer sit affald, som alle andre. Køkken Ballerup laver ifølge annoncen mad til 1.1 % af kommunens befolkning, så praleriet har altså ikke meget fodfæste i virkelighedens verden.

Ser man nøgternt på det, at økologi et fupnummer, som sender endnu flere skatteyderpenge i retning af landbruget, uden at vi får noget som helst igen på miljø- eller klimasiden.

Der er, sølv eller ej, intet at prale af, og i hvert fald kunne en almindelig redaktionel artikel oplyse herom uden at man indrykker kostbare helsides farve-

annoncer med vildledende og endda forkerte oplysninger.