Hvor er pengene til frivillighedspolitikken?

Debat Den 5. oktober blev Ballerup Kommunes budget for 2021 vedtaget.

Af Karsten Kriegel, Næstformand, Konservative i Ballerup

I den forbindelse redegør Kultur- og Fritidsudvalgets formand her i Ballerup Bladet om de gode ting på det kulturelle område, som er med i budgetaftalen. Formanden nævner blandt andet at man vil understøtte frivilligheden her i kommunen og at det skulle afspejle sig i den indgåede budgetaftale.

Derfor kan det undre, at der slet ikke er nævnt noget om kommunens nye frivillighedspolitik, som lige nu er i høring.

Og at der i flertallets budgetaftale heller ikke er afsat nogle midler til at implementere frivillighedspolitikken.

Der er brugt meget tid på at udarbejde forslaget til den nye frivillighedspolitik og vi er mange i den frivillige verden, der ser frem til politikkens endelige vedtagelse og udmøntning.

Men erfaringer fra andre politikker viser, at der er behov for midler til at få politikken implementeret og få alle de gode intentioner ført ud i livet. Ellers bliver det bare endnu en politik, der kommer til at samle støv på en kommunal hylde.

Derfor foreslog Det Konservative Folkeparti og Venstre i deres ændringsforslag til budgettet, at der afsættes 200.000 kroner i 2021 og 100.000 kroner i de efterfølgende år til implementering og understøttelse af Frivillighedspolitikken og at disse penge udmøntes i dialog med Folkeoplysningsudvalget og Frivillighedsrådet, som har stort kendskab til, hvordan det frivillige arbejde udspiller sig i kommunen og hvad der skal til, for at få frivillighedspolitikken ud at leve i hverdagen.

Men desværre blev ændringsforslaget nedstemt og dermed også de afsatte penge til frivillighedspolitikken.