Lokale hold fortsætter i pokalen

BSF slog Næstved i forrige uge og gik dermed videre i pokalturneringen, som fortsætter trods nye restriktioner. Foto: Arkivfoto: Iben Bagge.

fodbold I kølvandet på de seneste corona-restriktioner var der usikkerhed om, hvorvidt fodboldens lavere rækker kunne fortsætte.

Af Ulrich Wolf

Men nu står det fast, at både 2. division såvel som Sydbank Pokalen også fortsætter i den kommende tid.

Det får specifik betydning for to lokale fodboldhold, nemlig BSF og LSF, der begge stadig er at finde i pokalturneringen.

Myndighederne har nemlig vurderet, at pokalturneringen er en professionel turnering, idet vinderen kvalificerer sig til Europa League og derfor kan den altså forsætte, også selvom der er fire seriehold, og altså to lokale seriehold med i pokalen endnu.

Det bliver i øvrigt nogle vilde kampe for de lokale hold, hvor LSF skal møde Brøndby den 5. november og BSF skal møde OB den 11. november.