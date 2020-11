Kommunen øger indsatsen i Måløv

Området ved Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj har været præget af uro og ballade. Nu har Ballerup Kommune intensiveret indsatsen. Foto: Arkivfoto.

Indsats I kølvandet på historierne om uro og ballade ved Måløvhøj Skole har Ballerup Kommunes ungeteam øget indsatsen i området. Politiet vil ikke optrappe indsatsen, men kører ’business as usual’.

Af Ulrich Wolf

For nogle uger siden stod flere forældre fra Måløv frem i Ballerup Blade og fortalte om den utryghed, som deres børn havde i området omkring Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj. En anden gruppe unge hang ud på legepladsen og spredte utryghed med trusler, tilråb og ballade.

Efterfølgende krævede flere, både forældre, skolefolk og politikere handling.

Nu har Ballerup Kommunes ungeteam taget affære og har fulgt op på situationen.

”Vi har taget fat om problemet i området og har sat gang i en række tiltag, der forhåbentlig kan minimere problemerne. Vi har taget kontakt til forældrene og vi kortlægger de grupper, der står bag det. På den måde får vi sat ansigter på dem og så forsøger vi at kontakte dem i anden sammenhæng for at give dem et tilbud om andre aktiviteter end at hænge ud og lave ballade. Vi har også haft bekymringssamtaler med forældrene, for vi skal naturligvis skabe tryghed for alle i Måløv,” siger Tine Hviid Gammelby, teamleder i Ballerup Kommunes ungeteam.

Tage området tilbage

Hun fortæller, at politiet også er begyndt at komme mere i området og hun opfordrer til, at man fortæller, his man oplever noget.

”Vi har hængt flyers op i butikkerne og andre steder med telefonnumre, man kan ringe til, hvis man oplever noget. Vi ville egentlig også have afholdt et borgermøde, men det kan vi ikke i øjeblikket, så vi tager kontakt til forældre og lokalsamfund på andre måder, så man kan hjælpe hinanden. Det er vigtigt, at vi tager området tilbage, hvis man kan udtrykke det på den måde,” siger Tine Hviid Gammelby, som også pointerer, at der selvfølgelig skal være plads til at de unge mødes og hygger sig sammen.

Hun understreger samtidig, at indsatsen ser ud til at have hjulpet, omend det er sværere at vide, nu hvor vejret bliver koldere.

”Vi er derude mere. Men vi kan jo ikke være der hele tiden Vi kan forebygge og lave indsatser, men i sidste ende er det en politiopgave, hvis tingene udvikler sig,” siger Tine Hviid Gammelby, der understreger, at ungeteamet følger sagen tæt og at man eventuelt vil rykke endnu tættere på, hvis indsatsen ikke hjælper.

Ikke øget indsats

Hos Københavns Vestegns Politi er man også opmærksomme på situationen og har flere gange været tilstede i området hen over sommeren. Men der er ikke lagt op til en øget indsats.

”Vi har vurderet på baggrund af data, at der ikke er behov for en øget politiindsats i området. Vi er opmærksomme på, at der henover sommeren har været en del uro og såkaldt utryghedsskabende adfærd fra en gruppe omkring Østerhøj og vi har også være derude flere gange. Nogle gange har vi truffet de unge, andre gange ikke. Men vi kender dem og ved nøjagtig hvem de er,” siger Thomas Mejborn, vicepolitiinspektør og leder af nærpolitiet.

Han fortæller, at gruppen ikke har nogen relation til bander eller er i den liga, men er en gruppe, der har en ’lidt udadreagerende adfærd’.

Bredt fænomen

”De råber og laver tumult, spiller høj musik, fingerer slåskampe og den slags. Det er der en del, som finder utrygt og det forstår jeg godt. Men det er slet ikke nogen i liga med bandefolk. Den seneste tid har vi slet ikke haft nogen episoder. Det kan være sæsonbestemt, for det er måske ikke så sjovt at sidde derude i blæst og regn. Fænomenet har vi jo set over hele landet under coronatiden. Alt har være lukket og så mødes de unge lidt mere spontant. Den her gruppe har så været noget mere støjende, men vi har altså ikke noget belæg for at øge indsatsen. Men vi er opmærksomme på dem,” siger Thomas Mejborn, som fortsat opfordrer folk til at anmelde det til politiet, hvis man oplever området som utrygt.

”Hvis vi får anmeldelser, så kommer vi naturligvis, for man skal selvfølgelig kunne færdes trygt i området,” siger han.