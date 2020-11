Gør dit hjem til en åben bog med flotte plakater

SPONSORERET INDHOLD: Her kan du blive klogere på, hvorfor du bør dekorere væggene i dit hjem med plakater.

Værd er det at skele til, hvor udsmykkede dine vægge er, for ligesom et tomt skrivebord siges at være udtryk for et tomt hoved, er blottede vægge en fin metafor for manglende idérigdom eller kreativitet. Fremstå som én, der lever sig ind i sine interesser, eller som har et godt øje for kunst, ved at hænge plakater op, der understøtter det. Lad væggene fortælle din historie.

Se mere her om, hvilke muligheder du har, når det gælder at finde plakater til hjemmet. De forskellige typer plakater tæller bl.a. genoptryk af tidligere plakater og stilige originalværker.

Hæng visdomsord op på væggen

Ønsker du at have din livsfilosofi tydeligt noteret i hjemmet, kan du hænge en citatplakat op med nogle visdomsord. Citatplakaterne er ikke bare et stykke hvidt papir med tekst i generisk Calibri-skrifttype, som du kender fra Word, men er flot layoutede og har æstetisk værdi i sig selv. Andre tekstplakater tæller definitions plakater, der definerer et ord på en sjov måde, fx mor. Guides finder du også, der fx er opskrifter på god mad eller forklarer vaskesymbolerne.

Vis dine interesser via en plakat

Er du til mindfulness eller meditation, kan du få yoga plakater. Går du op i idræt, kan en anatomi plakat være rar at skele til, hvis du ønsker at vide, hvilke muskler sidder hvor, eller hvordan skelettets led er udformet. Og kan du lide at rejse, så hæng verdenskort på væggen.

Begynd jagten på flotte plakater

Ønsker du ikke et konkret motiv, finder du også abstrakte billeder, der trækker på flotte farvepaletter og former som fx geometriske figurer for at give et flot visuelt udtryk. Uanset hvad du måtte lede efter i en plakat, kan du finde det. Det gælder bare om at begynde jagten.