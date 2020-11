Atea inviterede indenfor i ’løvens hule’

Eleverne fra Valby fik en stor og lærerrig oplevelse hos Atea, da de var med i det nyeste Coding Class-projekt. Foto: privatfoto

Digitalt Fredag var en 6.klase fra Valby på besøg hos Ballerup-virksomheden Atea for at afslutte årets store ’Coding Class’-forløb. Det blev et lærerigt forløb for alle.

Af Ulrich Wolf

6.U fra Valby Skole var fremdag i den forgangne uge på besøg hos den lokale it-leverandør Atea for at afslutte dette års Coding Class. I bedste Løvens Hule-stil præsenterede eleverne, hvordan de med it og teknologi vil løse fremtidens problemstillinger for et ekspert-panel.

’Coding Class’ er et nationalt initiativ, hvor IT- branchen i samarbejde med en række virksomheder og kommuner siden 2016 har givet mere end 7000 folkeskoleelever i 6. og 7. klasse mulighed for at prøve kræfter med kodning og udvikling af it- og teknologi.

I sidste uge afsluttede 6.U fra Valby Skole en intensiv Coding Class-temauge med et besøg hos Atea, hvor eleverne præsenterede deres svar på en række case-udfordringer, som Atea havde stillet dem i begyndelsen af forløbet under overskrifterne: ’Bæredygtighed’ og ’Corona/pandemi’.

Dybt imponeret

Eleverne har gennem ugen haft mange kasketter på for at give et virkelighedsnært billede af de processer, som et rigtigt it-projekt består af: idé-fasen, designfase, tegning, beskrivelse, kodning, testning og ikke mindst præsentationen, som foregik i en form for Løvens Hule set-up, hvor eleverne fremlagde deres løsninger foran et dommerpanel med eksperter fra Atea.

”Jeg er dybt imponeret over, hvad eleverne har nået og særligt de refleksioner, de har gjort sig omkring bæredygtighed, og hvordan man igennem spil og leg kan lære om bæredygtighed og hvorfor det er så vigtigt,” siger Annette Otto, HR-direktør i Atea.

Rigtig sjovt

Elevernes løsninger bød på alt fra spil, hvor det gælder om at sortere affald til en løsning med fokus på at reparere og genanvende gammelt it-udstyr. Selvom de fleste unge i dag er superbrugere af digitale løsninger, har Coding Class været en lærerig oplevelse for flere af eleverne i 6.U.

”Da jeg hørte, at vi skulle være med i Coding Class, tænkte jeg, at det ville blive meget spændende, men jeg var også lidt nervøs for, om det ville blive svært. Vi har prøvet at kode lidt i klassen før med vores matematiklærer, men slet ikke så meget, som vi skulle i Coding Class. Så jeg har lært rigtig meget om kodning, fx hvordan man får en figur til at forsvinde. Det, synes jeg, har været rigtig sjovt,” siger Maja, der er elev i 6.U på Valby Skole.

Siden opstarten af Coding Class i 2016 har 200 københavnske folkeskoler været igennem et forløb, og der er i dag 94 virksomheder tilknyttet initiativet. Atea har deltaget i Coding Class de seneste fem år og deltager endnu gang til foråret.