Det mobile testcenter rammer Ballerup

Man kan blive testet i det mobileteststed på mandag og tirsdag i Hedegårdscentret i Ballerup. Foto: PR-foto

Test Region Hovedstadens mobile testcenter besøger Ballerup i den kommende uge. Mandag og tirsdag kan det besøges i Hedegårdscentret.

Af Ulrich Wolf

Nu er der en ekstra mulighed for at blive testet for corona.

Mandag den 2. november og tirsdag den 3. november kommer Region Hovedstadens mobile teststed forbi Hedegårdscentret i Ballerup, begge dage fra klokken 10 til klokken 16.

Man skal ikke bestille tid, men kan bare møde op. Til gengæld må man forvente, at der vil være en del kø og da man skal vente under åben himmel skal man tage godt med tøj på. Man skal desuden bære maske.

Alle der er fyldt to år kan blive testet og sidste podning foretages klokken 16, så det er en god ide at planlægge besøget.

Hvis man ikke vil vente i køen, kan man bestille en tid på et af de faste teststeder på www.coronaprover.dk.

I den kommende tid vil der blive stillet mobile teststeder op flere steder i Ballerup og Region Hovedstaden vil senere melde ud.